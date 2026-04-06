La obra maestra de Luigi Pirandello, 'Seis personajes en busca de autor', en el Auditorio Ciudad de León esta semana

Imagen de la obra 'Seis personajes en busca de autor', que se pondrá en escena esta semana en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La temporada de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León ofrece esta semana una nueva propuesta para conocer a los clásicos contemporáneos, en concreto al escritor italiano Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura en 1934, a través de su obra más famosa y considerada su obra maestra: 'Seis personajes en busca de autor'.

La propuesta, que se enmarca en el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea, aúna comedia y drama y se subirá al escenario del Auditorio en una doble función los días 8 y 9 de abril a las 20.30 horas.

'Seis personajes en busca de autor' es una de las obras más paradigmáticas e influyentes del teatro del siglo XX. Gran parte de la dramaturgia contemporánea, ya sea de una forma consciente o no, se ve atravesada por ella, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La representación llega al Auditorio de León adaptada por Antonio Álamo, que también la dirige junto a Pepa Gamboa; y con Antonio Marín como responsable de la escenografía. El elenco de actores lo integran Aiden Botia, Eva Egido, Ruth Gabriel, Nuria Gallardo, Ramón Langa, Chema León, Paula Muñoz, Didier Otaola, Montse Peidro, Fernando Ramallo, Jorge Torres y Lena Vega.

El precio de las entradas es de 20 euros. La función de miércoles 8 de abril está incluida en el abono de adultos, mientras que la del jueves está fuera de abono y las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la actuación.

La obra comienza al inicio de un ensayo. La actriz que siempre llega tarde, por supuesto, llega tarde y la obra que se disponen a ensayar es, curiosamente, de Luigi Pirandello: 'El juego de los papeles', una comedia en torno a un triángulo amoroso. Los actores soportan el malhumor del director, mientras que este no soporta a casi nadie, ni siquiera a Pirandello, y se muestra quisquilloso con todo y con todos, hasta que el ensayo se ve interrumpido por una familia de seis individuos.