La obra de Rogelio Villar, protagonista de una charla-concierto el día 13 de abril en el Conservatorio de León

El compositor leonés Rogelio Villar, en torno al cual se desarrollará una conferencia-concierto el próximo día 13 en el Conservatorio de León. - ILC

LEÓN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) desarrollará el próximo día 13 de abril una conferencia-concierto en torno al compositor Rogelio Villar que será impartida por el director de orquesta, musicólogo, docente, divulgador e investigador José Luis Temes en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, y en la que los pianistas Julia Franco y Héctor Sánchez Ruiz interpretarán piezas seleccionadas del amplio repertorio del autor.

El evento, de carácter gratuito, tendrá lugar a las 18.30 horas y en parte está motivado por la reciente edición de dos discos basados en el trabajo de Villar, que también serán presentados durante el acto: 'Canciones leonesas para piano. Cuadernos 1 y 2', un total de 50 piezas grabadas por los pianistas Julia Franco y Héctor Sánchez Ruiz, y 'Rogelio Villar. Obra sinfónica completa', a cargo de José Luis Temes al frente de la Orquesta de Extremadura.

"Cuando hablamos de la necesidad de mantener vivo el patrimonio artístico de una comunidad o una región casi todos entendemos esa expresión como referida a sus monumentos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos. Esto es cierto, sin duda; pero ningún patrimonio cultural está completo si no incluimos además la música como patrimonio a recuperar, disfrutar y difundir", ha declarado José Luis Temes, uno de los más reconocidos directores de orquesta y musicólogos de España en la actualidad.

Temes ha señalado que no puede entenderse la cultura leonesa sin las músicas que crearon sus compositores en los últimos siglos y, dentro de ellos, en las primeras décadas del siglo XX, Rogelio Villar "descuella" como creador de "fina sensibilidad y pasión" por la música popular leonesa, la que llevó a sus pentagramas en numerosas ocasiones.

En este contexto, ha explicado que parte de la producción de concierto de Villar se fundamenta, directa o indirectamente, en música de los pueblos de León, de la que además fue un "constante recopilador", según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

CONTRIBUCIÓN AL LEGADO CULTURAL LEONÉS

"Poner sus obras a un clic de cualquier aficionado de cualquier lugar del mundo es una contribución inmensa al legado cultural leonés", ha subrayado. Además de contar con una edición física con sus libretos correspondientes, los dos discos sobre la música de Villar anteriormente citados se podrán escuchar en todas las plataformas digitales.

El maestro José Luis Temes (Madrid, 1956), premio Nacional de Música en 2008, ha dirigido hasta el momento más de mil conciertos y ha estrenado más de 350 obras de música española y publicado un número superior a los cien discos con patrimonio musical español de los últimos tres siglos.

Además, ha pronunciado en torno a 400 conferencias y ponencias en cursos y congresos y recientemente ha sido elegido académico numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La conferencia-concierto que tendrá lugar en el Auditorio que lleva el nombre de otro destacado compositor vinculado a León, con entrada gratuita hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración del Festival de Música Española de León.