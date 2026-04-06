Las obras en el puente sobre el Adaja, en Arévalo, obliga a cortar desde el martes un tramo de la A-6 dirección Madrid

Mapa de la zona afectada por las obras en el puente sobre el Adaja en Arévalo.
Mapa de la zona afectada por las obras en el puente sobre el Adaja en Arévalo. - MINISTERIO DE TRANSPORTE
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 abril 2026 11:58
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ÁVILA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes para sustituir los sistemas de contención del puente de la A-6 sobre el río Adaja, en Arévalo (Ávila), obligarán a cortar desde este martes la calzada en sentido Madrid, entre los kilómetros 128 y 125,5, así como los ramales de los enlaces 129 (sentido Madrid) y 126 (sentido A Coruña) de la autovía.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, IVA incluido y los trabajos tienen como objeto la mejora de la seguridad vial, además de instalar nuevos sistemas de contención, se van a reforzar las prestaciones de las vigas de borde del tablero del puente.

La calzada de la autovía en sentido Madrid se cortará a partir de las 10:00 horas del martes y el tráfico se desviará por la calzada contraria, en dirección A Coruña, que contará en este tramo con doble sentido de circulación.

Asimismo, permanecerán cerrados el ramal de enlace 129 de la autovía en sentido Madrid y el ramal del enlace 126 en sentido A Coruña.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se han habilitados itinerarios alternativos debidamente señalizados como seguir por la carretera CL-605, atravesar la población de Arévalo, hasta su conexión con la A-6 en el enlace 124.

Salir por enlace 129 dirección A Coruña hasta el enlace 134, donde podrá realizarse un cambio de sentido. Este itinerario está especialmente indicado para los vehículos pesados con origen el polígono industrial de Tierra de Arévalo o circular por la vía de servicio hasta el enlace 124 para incorporación a la A-6.

Estas afectaciones al tráfico se prolongarán hasta la finalización de los trabajos, que durarán previsiblemente unos cuatro meses.

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