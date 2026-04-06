Las obras en el puente sobre el Adaja, en Arévalo, obliga a cortar desde el martes un tramo de la A-6 dirección Madrid

Mapa de la zona afectada por las obras en el puente sobre el Adaja en Arévalo. - MINISTERIO DE TRANSPORTE

ÁVILA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes para sustituir los sistemas de contención del puente de la A-6 sobre el río Adaja, en Arévalo (Ávila), obligarán a cortar desde este martes la calzada en sentido Madrid, entre los kilómetros 128 y 125,5, así como los ramales de los enlaces 129 (sentido Madrid) y 126 (sentido A Coruña) de la autovía.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, IVA incluido y los trabajos tienen como objeto la mejora de la seguridad vial, además de instalar nuevos sistemas de contención, se van a reforzar las prestaciones de las vigas de borde del tablero del puente.

La calzada de la autovía en sentido Madrid se cortará a partir de las 10:00 horas del martes y el tráfico se desviará por la calzada contraria, en dirección A Coruña, que contará en este tramo con doble sentido de circulación.

Asimismo, permanecerán cerrados el ramal de enlace 129 de la autovía en sentido Madrid y el ramal del enlace 126 en sentido A Coruña.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se han habilitados itinerarios alternativos debidamente señalizados como seguir por la carretera CL-605, atravesar la población de Arévalo, hasta su conexión con la A-6 en el enlace 124.

Salir por enlace 129 dirección A Coruña hasta el enlace 134, donde podrá realizarse un cambio de sentido. Este itinerario está especialmente indicado para los vehículos pesados con origen el polígono industrial de Tierra de Arévalo o circular por la vía de servicio hasta el enlace 124 para incorporación a la A-6.

Estas afectaciones al tráfico se prolongarán hasta la finalización de los trabajos, que durarán previsiblemente unos cuatro meses.