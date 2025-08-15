Oceja de Valdellorma rescata su memoria colectiva con un proyecto que une pasado y futuro a través de una beca de la ULE

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del doble grado en Historia e Historia del Arte de la Universidad de León (ULE) Sonia Calvo García ha comenzado a recopilar documentación de su localidad de origen, Oceja de Valdellorma (La Ercina) con el objetivo de "preservar y difundir la historia documental que se conserva de este lugar y realizar una memoria oral con los más mayores del pueblo" y lo realiza a través de una de las Beca Ralbar de la Universidad de León en colaboración con la Fundación Banco Sabadell.

Con el título 'Memorias de Oceja de Valdellorma: voces del pasado, caminos al futuro' pretende fortalecer los vínculos intergeneracionales y reforzar el sentido de comunidad en un entorno marcado por la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, detalla la institución académica a través de un comunicado.

Sonia Calvo plantea "actividades intergeneracionales para que los más jóvenes conozcan diversos aspectos sobre el pueblo en el pasado, además de hacer reflexionar a los más jóvenes sobre la continuidad de este entorno en el futuro". "De esta manera, las actividades de este proyecto se basan en conocer un poco más la historia del pueblo, involucrando a toda su comunidad", ha resumido Calvo.

CULTURA INMATERIAL

Durante los últimos años, Oceja de Valdellorma ha visto cómo la pérdida de población "ha llevado consigo la desaparición progresiva de la cultura inmaterial vinculada a sus formas de vida tradicionales". El proyecto, recoge el comunicado, "busca recoger las experiencias, costumbres y saberes de las personas mayores, preservando así la esencia del pueblo, al tiempo que se trabaja con documentación histórica desde la Edad Moderna hasta la actualidad para comprender la evolución del territorio y su patrimonio".

La iniciativa trabaja "en línea" con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, "contribuyendo al desarrollo cultural, fomentando la igualdad e inclusión social, creando un legado de historia oral accesible a futuras generaciones y fortaleciendo la cohesión comunitaria".

UNIENDO GENERACIONES

Esta estudiante ha diseñado una programación para unir generaciones en un proyecto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Ercina y que desarrollará diversas actividades durante el mes de agosto en espacios de la localidad.