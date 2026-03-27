Una octogenaria afectada por inhalación de humo en una vivienda en Burgos

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BURGOS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 87 años ha sido trasladada al hospital después de verse afectada por inhalación de humo en una vivienda de la avenida Cid Campeador en Burgos, en el número 83.

Los hechos se han producido a las 14.16 horas, momento en el que se ha trasladado aviso a Policía Local, a Bomberos y a Emergencias sanitarias Sacyl.

Los facultativos han atendido a la mujer, que ha sido trasladada posteriormente en ambulancoa soporte vital básico al C.A.U. de Burgos.