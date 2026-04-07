Olivares de Duero (Valladolid) estrena nuevas pistas de pádel financiadas por Planes Provinciales y el Plan V

Conrado Íscar, durante la inauguración de la pista de pádel. - DIPUTACIÓN

OLIVARES DE DUERO (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha realizado una visita institucional a Olivares de Duero este martes, donde ha inaugurado las nuevas pistas de pádel del municipio, ejecutadas con una inversión de 22.771 euros, financiados a través de los Planes Provinciales y del Plan V.

Íscar ha inaugurado las instalaciones junto al alcalde de Olivares, Tomás Andrés, y según han destacado fuentes de la Institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press "ha conocido de primera mano las necesidades de los vecinos, así como los proyectos municipales".

Las nuevas pistas de pádel han contado con una inversión de 22.771 euros, financiados a través de los Planes Provinciales y del Plan V. De esta cantidad, la Diputación de Valladolid ha aportado 20.071 euros, mientras que el Ayuntamiento ha contribuido con 2.700 euros.

En concreto, 18.000 euros corresponden a los Planes Provinciales y 4.771 euros al Plan V.

La Diputación de Valladolid ha incidido en que ha invertido desde 2022 un total de 205.716 euros en el municipio, mediante Planes Provinciales y Plan V.

PLAN BIENAL DE COOPERACIÓN

En este sentido, el presidente ha recordado que el nuevo Plan Bienal de Cooperación 2026-2027 movilizará una inversión considerada "sin precedentes" en la Institución provincial, con una dotación de 23,4 millones de euros destinados exclusivamente a inversiones, lo que supone un incremento superior al 15 por ciento respecto al plan anterior, que alcanzaba los 20,3 millones.

Entre las novedades del nuevo programa destaca el incremento del módulo fijo que reciben todos los municipios, que pasa de 32.175 euros a 42.000 euros, incluyendo la aportación municipal.

Asimismo, el módulo variable aumenta de 78,50 euros a 82,25 euros por habitante censado.

Íscar ha resaltado que la cooperación con los municipios es "una de las razones de ser de la Diputación de Valladolid" y que los Planes Provinciales son "el mecanismo que garantiza que la prestación de servicios básicos y la realización de infraestructuras esenciales lleguen a la totalidad el territorio provincial, asegurando la equidad y la cohesión".

En el caso de Olivares de Duero, la inversión realizada a través de los Planes Provinciales desde el año 2022 asciende a 130.155 euros, destinados a actuaciones como pavimentación y acerado de calles, renovación del alumbrado para mejorar la eficiencia energética, reparación de caminos, parques infantiles y otras instalaciones municipales.

A esta cantidad se suman 75.561 euros procedentes del Plan V para distintas actuaciones en el municipio.

La jornada ha concluido con una reunión donde el alcalde ha explicado los nuevos proyectos municipales para mejorar el bienestar de los vecinos.