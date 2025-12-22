Olmedo y Pedrajas (Valladolid) acogen los días 27 y 28 torneos de selecciones femeninas cadete e infantil de baloncesto

Presentación de los torneos de selecciones femeninas cadete e infantil de baloncesto que se desarrollarán en Olmedo y Pedrajas (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vallisoletanas de Olmedo y Pedrajas de San Esteban acogerán los torneos de selecciones femeninas cadete e infantil de baloncesto que se disputarán los días 27 y 28 de diciembre.

Ambas competiciones supondrán la última prueba de preparación para las selecciones de Castilla y León antes del próximo Campeonato de España.

Durante la presentación, el diputado provincial delegado del Servicio de Deportes y Juventud, Javier González Vega, ha puesto en valor la trayectoria de estos torneos y ha destacado que "son más de cinco lustros fomentando el deporte de base y el turismo deportivo, dando a conocer los pueblos tan bonitos de la provincia de Valladolid".

Por su parte, el alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo Martín, ha expresado el orgullo del municipio por acoger esta cita deportiva y ha subrayado la apuesta realizada hace una década por el baloncesto femenino.

"Después de diez años, hay jugadoras que participaron en este torneo que hoy están en la selección absoluta femenina", ha apuntado Romo, quien ha resaltado además la evolución positiva del baloncesto en Castilla y León.

En la misma línea, la alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín Frutos, definió la competición como "un torneo de calidad, muy arraigado en la zona", ya ha agradecido la estrecha colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL) y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de "un fin de semana especial, el último del año, con baloncesto y con la oportunidad de conocer los paisajes y la gastronomía de Olmedo".

TORNEOS DESTACADOS

El delegado provincial de la FBCyL en Valladolid y vicepresidente de la Federación, Samuel Puente, ha agradecido el apoyo de ayuntamientos y diputación y ha destacado que "son torneos muy importantes para la Federación, con un gran nivel competitivo y la participación de selecciones como Madrid, Canarias u Oporto", además de poner en valor el buen momento del baloncesto femenino autonómico.

La selección infantil femenina U14 se alojará en Arévalo y disputará el Torneo de Selecciones U14F 'Olmedo, ciudad del caballero', con todos los encuentros programados en el Polideportivo Municipal Lope de Vega de Olmedo.

Por su parte, la selección cadete femenina U16 se alojará en Olmedo y participará en el Torneo Internacional de Selecciones U16F 'Memorial Nicolás López Gay', que se celebrará en el Polideportivo de Pedrajas de San Esteban.