OMIC de León realizó 1.196 intervenciones en 2025 y 272 mediaciones positivas con 66.678 euros en favor de consumidores

Cartel de la charla informativa 'La importancia de la ciberseguridad para los consumidores', que el Ayuntarmiento de León llevará a cabo el próximo día 16 de marzo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Ayuntamiento de León conmemora el Día del Consumidor con una charla sobre ciberseguridad el próximo día 16 LEÓN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de León realizó 1.196 intervenciones durante 2025 y 272 mediaciones positivas que supusieron un beneficio económico en favor de los consumidores de 66.677,8 euros.

En concreto, durante el pasado año la OMIC realizó 1.196 intervenciones, de las cuales 269 fueron consultas telefónicas, 34 por correo electrónico y se registraron 893 expedientes. Del total de expedientes, el 95 por ciento corresponde a reclamaciones, el tres por ciento a denuncias y el dos por ciento a consultas informadas.

En cuanto a los sectores, se realizaron más consultas por temas de vivienda y alquiler, seguidas por las referentes a actividades relacionadas con el sector de la energía y, en tercer lugar, los seguros. Tras estas cuestiones le siguieron las compras online, consultas sobre empresas financieras, el comercio minorista y la compra y alquiler de vehículos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las cuestiones relacionadas con las telecomunicaciones fueron las que más expedientes precisaron, un total de 100. Por detrás se situaron los servicios de reparaciones (83), las empresas relacionadas con la electricidad (54), los seguros (46), el transporte (45), la banca (35), el gas (32), los establecimientos de hostelería (30) y las agencias de viajes (29).

Además, durante 2025 se realizaron a través de la OMIC un total de 272 mediaciones positivas que supusieron un beneficio económico en favor de los consumidores de 66.677,8 euros. Del total de mediaciones positivas, el 77 por ciento estaba acompañada de cuantificación económica y el 23 por ciento no.

COLABORACIÓN CON INCIBE

En este contexto, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Comercio Consumo y Fiestas, conmemorará el del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras con la charla informativa 'La importancia de la ciberseguridad para los consumidores', que se realizará el próximo día 16 de marzo en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Esta jornada tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía herramientas y recomendaciones para realizar compras online de forma segura, aprender a identificar posibles fraudes o estafas digitales y conocer qué hacer en caso de ser víctima de un engaño en internet.

La actividad se celebrará a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, entrada por la calle Alfonso V, y contará con la participación de especialistas del Incibe, organismo público con sede en León dedicado a promover la confianza digital y la seguridad en internet.

COMPRAR ONLINE CON SEGURIDAD

Durante la charla se abordarán cuestiones prácticas como las claves para comprar online con seguridad, las principales señales para detectar fraudes en internet y los recursos de ayuda disponibles, que incluyen los servicios de apoyo que ofrecen el Incibe y la propia OMIC, dependiente del Ayuntamiento de León.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha detectado que los delitos y fraudes relacionados con las compras online se encuentran entre las consultas y reclamaciones que más preocupan actualmente a la ciudadanía y registran un aumento significativo de casos en el último año, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por este motivo, el Consistorio ha programado esta charla que pretende contribuir a mejorar la seguridad digital de las personas consumidoras y fomentar un uso responsable y seguro de las herramientas digitales.

El Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se conmemora cada 15 de marzo, busca precisamente concienciar sobre la protección de los consumidores, visibilizar sus derechos y promover un consumo responsable, seguro y sostenible.