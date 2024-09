La oposición pide a Blanco un "golpe de timón" respecto a Gallardo y verdadero diálogo frente a "mala educación"

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en las Cortes han demandado a la nueva vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco Llamas, un "golpe de timón" respecto de su predecesor en el cargo, Juan García-Gallardo, de VOX, tanto en el Comité de las Regiones como en el seno del Patronato de la Fundación Castilla y León, al tiempo que han demandado verdadero diálogo, en lugar de "mala educación y falta de respeto".

Tras la intervención de Blanco en la Comisión de Presidencia, donde en poco más de media hora ha explicado sus principales retos en el nuevo cargo que asume a raíz de la ruptura del pacto de gobierno entre PP y VOX por decisión de la formación de Santiago Abascal, lo que se tradujo en la dimisión de García-Gallardo como vicepresidente, los grupos de la oposición le han deseado toda la suerte del mundo, entre ellos de modo irónico el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Cs, Francisco Igea, tras recordar que es ya la cuarta en ocupar este puesto.

"Primero fue Rosa Valdeón, luego José Antonio de Santiago-Juárez, más tarde yo mismo, Juan García-Gallardo...parece la lista de bajas de la playa de Omaha", ha indicado Igea en alusión al combate allí librado en 1944 durante el Desembarco de Normandía en el Día D, al tiempo que, al igual que el portavoz socialista Luis Briones, confía en que Blanco Llamas dé un "golpe de timón" respecto de la línea de actuación de su sucesor y, sobre todo, un giro radical a la política desplegada tanto en el Comité de las Regiones como en el Patronato de la Fundación Castilla y León.

Y es que en el primer órgano, Briones ha recordado que García-Gallardo utilizaba ese foro únicamente para criticar al presidente Pedro Sánchez, mientras que el Patronato de la Fundación Castilla y León, presidido "lamentablemente por el presidente de las Cortes", el señor Pollán lo utiliza "como fuente de divulgación de la ideología de VOX" y para convocar fiestas en localidades de más de 20.000 habitantes, durante el Día de la Comunidad, que "han sido un auténtico fracaso".

RESQUEMOR ANTE LA OFERTA DE DIÁLOGO

Aunque Blanco, a lo largo de su intervención, ha reiterado su voluntad de "diálogo" para llegar a grandes acuerdos de comunidad, el procurador de Cs, Francisco Igea, se ha mostrado un tanto reticente debido, según ha denunciado, a las "faltas de respeto, mala educación y escasa credibilidad" mostradas hasta ahora por el Ejecutivo debido a que "hay portavoces parlamentarios a los que no se contesta en este parlamento".

"Me cuesta llegar a un acuerdo con quien no me contesta, llámeme loco. Es difícil cuando hay falta de respeto en las Cortes, no hacia mi, sino hacia la función parlamentaria. Mientras tanto, no vuelvan a llamarnos para una escena de sofá", ha espetado Igea, quien ha aprovechado para reclamar un giro radical en cuando al modo de presentar a Castilla y León en el Comité de las Regiones europeo.

"Me alegro de que usted haya sustituido al señor García-Gallardo, un auténtico estrambote que utilizaba este foro de forma bochornosa como altavoz de su ideología", ha incidido un Igea que no comparte los datos esgrimidos por Blanco respecto de las posiciones de cabeza de Castilla y León en distintos ámbitos, "cuando la realidad es que la Comunidad e aleja cada vez más de la convergencia con Europa y se ha producido un incremento del 25 por ciento en las listas de espera".

Por su parte, la portavoz de UPL-Soria Ya, Vanesa García, ha centrado su intervención en la necesidad de que la nueva vicepresidenta, como representante de Castilla y León en Europa, aproveche para "defender los intereses de los intereses de la Comunidad, de un modo especial en materia de despoblación, convirtiéndose así en aliada de los territorios despoblados".

La representante de VOX, Ana Rosa Hernando, ha brindado a la vicepresidenta toda la colaboración de su partido, en el marco de su fidelidad al pacto acordado, pese a la ruptura del acuerdo como consecuencia de la llegada de migrantes menores no acompañados procedentes de Canarias, mientras que el representante del PP, Miguel Ángel García Nieto, ha augurado el total éxito en la labor de Blanco, a la que ha calificado de "comprometida, trabajadora, sensible, capaz y por su conocimiento de la realidad de Castilla y León".