La oposición tacha la comparecencia de Gago de "insulto" a CyL, a los ayuntamientos y a los empleados públicos

VALLADOLID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de la Presidencia, Luis Briones, ha tachado la comparecencia del consejero del ramo, Luis Miguel González Gago, para hacer balance de la actividad de su departamento en el ecuador de la legislatura de un "insulto" a Castilla y León, a los ayuntamientos, con una financiación "claramente insuficiente e ineficiente", y a los empleados públicos.

"No se ha aprobado la Ley de Régimen Local", ha explicado a modo de ejemplo de los "incumplimientos" de la Consejería de la Presidencia a la que ha reprochado una vez más su apuesta por las "ayudas directas arbitrarias". El consejero ha respondido que su departamento está "pendiente" de un estatuto básico del pequeño municipio por parte del Estado, al que ha retado a decir que ya no asume ese compromiso porque "ni come ni deja comer".

"¿Para cuándo la Ley de la Función Pública?", ha preguntado también Luis Briones que ha recordado al actual consejero de la Presidencia que el anteproyecto de esta norma ya fue presentado por sus dos predecesores, Ángel Ibáñez y Jesús Julio Carnero.

Briones ha reclamado una nueva Relación de los Puestos de Trabajo y ha exigido el plan de recuperación del Empleo público y la convocatoria de los "procesos pendientes" de las ofertas de empleo público correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 y también ha acusado a la Junta de haber pasado de intentar acabar con los chiringuitos "a vivir de ellos".

El socialista se ha mostrado "perplejo" por el grado de cumplimiento de los compromisos reivindicado por el consejero, el 80 por ciento hasta ahora que llegará al 95 por ciento al finalizar el año. "Puede empezar a cesar a todos los directores generales porque ya han cumplido", ha ironizado Briones que ha recordado a Gonzaléz Gago que queda algo más de año y medio para las próximas elecciones, "si no se adelantan". "Yo no vengo aquí de palmero", ha aseverado también el socialista que ha dudado de que Presidencia haya llegado a ese 80 por ciento.

Briones ha cuestionado principalmente la "ley de odio y rencor" de PP y a Vox con su norma de la Concordia, "un despropósito democrático que crea un problema donde antes había una solución" en el que se ha impedido el pronunciamiento del Consejo Consultivo, en lo que el socialista ha considerado "un síntoma de un claro déficit democrático" para debilitar unas instiuciones propias que, según ha recordado también, ya se tenían que haber renovado. "Esto huele muy mal", ha zanjado.

Luis Miguel González Gago ha tirado de ironía a este respecto para preguntar a quién consultó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en la tramitación de la Ley de Amnistía. "Yo no he confundido el debate, lo ha confundido usted", ha respondido Briones que ha recordado que los propios ayuntamientos del PP está pidiendo más dinero que, en algunos casos, "se está dando por la puerta de atrás".

Y respecto al "fracaso y rechazo" de los ciudadanos al "intento de la Junta de suprimir" la celebración del Día de Castilla y León en la campa de Villalar que ha afeado Briones al Gobierno de PP y Vox, el consejero ha respondido con los "problemas" que ha generado este asunto al propio PSCL. "Yo reconozco que hay ministros que no conozco, 22", ha bromeado finalmente González Gago ante las críticas del principal partido en la oposición al número de asesores y de eventuales en la Junta, un tema sobre el que el consejero ha exigido "mucha moderación".

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, la procuradora leonesista, Alicia Gallego, ha acusado a la Junta de no invertir lo necesario para la cohesión real, social y económica en Castilla y León y ha lamentado la falta de una "apuesta decidida" para el Plan Especial de la Raya, que, según ha reprochado, "nunca termina de ser una realidad".

"Cuando gobernemos haremos, pues donde gobernamos lo hacemos muy bien", ha respondido Gallego a una anterior afirmación de González Gago sobre las exigencias de UPL cuya procuradora se ha reafirmado en su crítica a que los ayuntamientos tengan que hacer frente "con costes" a unas competencias impropias que tendrían que dejar de asumir. "Pagan lo suyo y lo que no es lo suyo", ha sentenciado Gallego ante el "descalabro" que supone esa falta de financiación para las arcas municipales.

Gallego ha advertido por otro lado de que la Ley de Función Pública está "obsoleta", ha llamado a tomar medidas en cuanto a la Ley del Juego para evitar, entre otras, las adicciones que sufren los jóvenes, y ha reprochado a la Junta que siga hablando del término regional "cuando es obvio que somos dos regiones".

"Pues sí, bastante autosatisfacción", ha respondido por su parte el consejero al procurador por Valladolid Francisco Igea al que ha recordado que en su etapa como vicepresidente de la Junta en el Gobierno PP y Ciudadanos llegó a afirmar que había cumplido el cien por cien, a lo que Igea ha replicado que él dijo un 70 por ciento. "Es usted un trilero y un osado", ha espetado el vallisoletano al consejero que ha aclarado por otro lado ante otra crítica de Igea que es "imposible" constituir las mancomunidades rurales.

González Gago ha rechazado asimismo la crítica de Francisco Igea respecto a que el consejero de la Presidencia "deje sin discurso" al vicepresidente, Juan García Gallardo, en acción exterior después de que el político de Vox "haya paseado por Europa toda la ignorancia y la intolerancia de la que ha sido capaz", en palabras del expresidente.

Finalmente, el portavoz del PP en esta Comisión, Miguel Ángel García Nieto, ha centrado su intervención en cargar contra el Gobierno de la nación y ha refrendado por otro lado la proposición de ley de Concordia presentada por PP y Vox por ser "perfectamente constitucional".

"Lo digo alto y claro", ha zanjado el 'popular' que ha parafraseado al consejero cuando ha afirmado que espera que la futura norma sirva para "el reconocimiento y aceptación de otras maneras de pensar" para poder preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia de todos. "No creo que haya alguien que no esté de acuerdo con este fin", ha zanjado para afirmar por otro lado que Castilla y León "funciona" y lo hace "mejor que hace dos años".

En este sentido, el portavoz del Grupo Vox y portavoz de su partido en la Comisión de la Presidencia, Carlos Menéndez, ha confirmado en su comparecencia ante los medios de comunicación que espera que esta proposición de ley se puede tramitar en el próximo periodo de sesiones que comprenderá los meses de septiembre a diciembre.

Y respeto a la comparecencia de González Gago, consejero del PP, ha significado el grado de cumplimiento de la Consejería de la Presidencia y ha asegurado que Vox se mantendrá "vigilante, dialogante y trabajador" como "socios leales" del Gobierno autonómico. "Autosatisfacción, sí; conformismo, no", ha zanjado el de Vox que ha animado al consejero a seguir desarrollando el pacto de gobierno.