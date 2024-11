La oposición ve a la Junta "paralizada" y sin saber negociar y el PP asegura que se analizan todas las propuestas

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos en la oposición han coincidido este jueves en sus críticas a la Junta de Castilla y León a la que ven "paralizada" y a la que acusan de no querer negociar, tras no haber aprobado en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2025, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha asegurado que las negociaciones no están paralizadas ya que el Gobierno autonómico está analizando las distintas propuestas a las cuentas, ahora en fase de anteproyecto de ley.

Así lo han asegurado los distintos representantes de los grupos parlamentarios en las sucesivas ruedas de prensas posteriores a la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del próximo pleno en las que tanto Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, como Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y Rosa Rubio, del PSOE, han reprochado a la Junta que siga sin aprobar el proyecto de presupuestos de la Comunidad.

"Ni trabajan, ni dialogan, ni pactan, ni avanzan", ha criticado en concreto la secretaria general del Grupo Socialista que ha reprochado a la Junta que haya dejado pasar "ya" cuatro consejos de gobierno sin aprobar el proyecto de ley que reclaman todos los partidos en la oposición para seguir negociando desde la vía parlamentaria.

"La pelota está su tejado", ha zanjado Rosa Rubio ha recordado, además, que el Grupo Socialista "rompió el relato al PP" al facilitar con su abstención la aprobación hace ya casi un mes del techo de gasto no financiero para 2025, paso previo a la aprobación de la cuentas cuya ausencia demuestra que la Junta no tenía un plan B a su "presupuesto fake".

Rosa Rubio ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de estar "quieto, paralizado y sin avanzar" en lo que evidencia, a su juicio, que el jefe del Ejecutivo autonómico está "en una encrucijada", "contra las cuerdas" y "en un camino sin salida".

"Él no quiere presupuestos, lo que quiere es un adelanto electoral", ha vaticinado la socialista en sintonía con Pablo Fernández que se ha mostrado "absolutamente convencido" y con "la certeza total y plena" de que la Junta no van a registrar los presupuestos en las Cortes y va a prorrogar las cuentas de 2024 que elaboró con Vox.

En este sentido, ha augurado que "muy posiblemente" en mayo o junio de 2025 habrá elecciones anticipadas en Castilla y León "si Mañueco, que es el perrito faldero de Feijóo, cuenta con el plácet, con el consentimiento y con el parabién del señor Feijóo, que está en otra", ha matizado.

Pablo Fernández se ha referido a Fernández Mañueco como un " auténtico inútil" y como "una persona incapaz de generar el más mínimo acuerdo y el más mínimo consenso" y se ha reafirmado en su convencimiento de que la Junta no registrará las cuentas en las Cortes, donde el de Unidas-Podemos pide empezar a negociar "con luz y taquígrafos y con total transparencia" y no "con opacidad en despachos".

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya! ha calificado de "lamentable" y de "broma de mal gusto" la falta de voluntad negociadora de la Junta a la que ha reprochado que tras pasados diez días desde la última reunión con los sorianos no haya realizado "ni una llamada" y no haya enviado "ni un correo electrónico, ni un mensaje de whatsapp".

"Nada", ha zanjado Ceña que ha acusado además a la Junta de no ceder en ninguno de sus planteamientos lo que "desenmascara" que la verdadera intención del Gobierno autonómico es prorrogar el presupuesto y no hacer nada "para no complicarse la vida".

Sin embargo, Gavilanes ha respondido que la negociación sobre el presupuesto no estará paralizada y ha apelado a la existencia de "un diálogo constante" por parte del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que, según ha explicado el 'popular', está analizando ahora las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios "y la posibilidad de encajarlo en los presupuestos".

Gavilanes ha aclarado no obstante que la aprobación y registro de las cuentas es un tema que compete a la Junta de Castilla y León pero ha asegurado ser consciente de que el Ejecutivo está analizando las distintas propuestas para insistir en que "se sigue negociando".

"Lo que se pretende es llegar a ese acuerdo, a ese pacto presupuestario para poder llevar los presupuestos, traerlos a las Cortes y poder aprobar unos presupuestos que son muy buenos para todos los castellanos y leoneses", ha concluido al respecto.