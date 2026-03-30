Los órganos judiciales de Castilla y León registraron 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el año 2025

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado una tasa de litigiosidad de 139,04 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el ejercicio de 2025. Esta cifra sitúa a la Comunidad por debajo de la media nacional, que se ha establecido en 153,70 asuntos por cada millar de ciudadanos.

Los datos han sido publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe anual sobre la situación de los órganos judiciales.

A nivel nacional, el número de asuntos ingresados en los tribunales españoles ha experimentado un descenso del 3,2 por ciento respecto al año anterior, alcanzando un total de 7.550.806 nuevos procedimientos. En este contexto, Castilla y León se encuentra entre las autonomías con menor índice de actividad judicial por habitante, alejándose de los datos registrados en regiones como Canarias o Madrid, que han liderado la estadística con tasas de 202,06 y 166,46 respectivamente.

En cuanto a la capacidad de respuesta de los tribunales en todo el país, el informe ha destacado un incremento interanual del 2 por ciento en el volumen de asuntos resueltos, sumando un total de 7.437.033 resoluciones. No obstante, a pesar de este aumento en la eficacia resolutiva, la pendencia global ha crecido un 3,4 por ciento, dejando un total de 4.673.596 asuntos en trámite al cierre del ejercicio el 31 de diciembre.

Por jurisdicciones, el orden Penal ha sido el único que ha registrado un crecimiento en la entrada de nuevos asuntos a nivel estatal, con un incremento del 1,4 por ciento y un total de 3.550.118 procedimientos. Por el contrario, la jurisdicción Civil ha experimentado una caída del 7,7 por ciento, mientras que los órdenes Contencioso-Administrativo y Social han reducido su ingreso de asuntos en un 4,2 y un 2,8 por ciento, respectivamente.

Para la elaboración de esta estadística de litigiosidad por territorios, el CGPJ ha utilizado los cálculos realizados sobre las cifras de la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de enero de 2025.