Ortega, que ha repartido un tercer premio: "Estábamos pendientes de El Gordo en la provincia y ha llegado esto"

LEÓN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El propietario de la Administración Número 2 de León, Rubén Ortega, que ha vendido una serie del tercer premio de 'El Gordo' de Navidad, ha mostrado su felicidad por el medio millón de euros repartido "en ventanilla" del 90.693.

"Estábamos todos pendientes de El Gordo que se había vendido en la provincia y nos ha caído este tercero de repente", ha apuntado en declaraciones a Europa Press.

Se trata de una administración centenaria que, sin embargo, es la primera vez que reparte un premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. "Es un número 'salpicado' y lo hemos vendido todo a través de ventanilla", ha apuntado para recordar que esta 'lluvia de millones' llega a una provincia como la leonesa, "muy castigada por los incendios" este año.

Aun así, ha preferido centrarse en los aspectos positivos al recordar que también es una "provincia con muy buena suerte" en este tipo de sorteos, al apuntar que, además de El Gordo de este año, el anterior también repartió el primero premio de El Niño.

"Tenemos mucho lío ahora, hay mucha gente llamando, la felicidad es muy grande", ha finalizado el propietario de la administración.