Óscar Puente no acudirá a la manifestación en Pilarica pero recalca su trabajo para tener soluciones esta misma semana

Publicado 11/02/2020 14:35:36 CET

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha excusado este martes su presencia en la manifestación vecinal convocada con motivo de la paralización de las obras del túnel de Andrómeda debido a que coincide con la inauguración de la Feria Fine, pero ha recalcado que trabaja todos los días con Adif para que el problema esté resuelto esta misma semana.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha insistido en mostrar "todo" su apoyo a los vecinos de Pilarica, Belén y Los Santos-Pilarica, convocantes de la manifestación que se celebrará en la tarde de este martes.

"No podré estar, pero estoy con sus reclamaciones, ayer hablé con la presidenta de Adif, trabajando con ellos para dar continuidad a la obra, y espero que en estos días tengamos una solución", ha apuntado el regidor vallisoletano, que ha recordado que aunque no es una obra del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno no "escurre el bulto" y apuesta por trabajar para que se resuelva el problema.