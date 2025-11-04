La OscyL dirigida por Leonard Wacker y con el violinista Luis María Suárez participa en la Semana de la Música de Medina

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) actuará el jueves 6 de noviembre a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal 'Emiliano Allende' de Medina del Campo, bajo la batuta de Leonard Wacker, alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía desde 2024.

En el concierto participará el violinista Luis María Suárez, concertino de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y profesor de violín en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, señala la orquesta a través de un comunicado.

Reconocido por su versatilidad, compagina su actividad como solista y músico de cámara con colaboraciones como concertino invitado en destacadas orquestas como la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, la Orquesta Nacional de España, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta de Extremadura o la Filarmónica de Dresde.

El programa que interpretará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León incluye tres obras de Wolfgang Amadeus Mozart (1576-1791), como son la Obertura de la ópera Don Giovanni y el Concierto para violín n.º 5 en la primera parte del concierto, para finalizar con la Sinfonía n.º 41 do mayor en la segunda parte.

Las entradas para el concierto, a un precio de 15 euros, se pueden conseguir por internet a través de www.auditoriomedinadelcampo.es y en la taquilla del Auditorio Municipal 'Emiliano Allende' de Medina del Campo.