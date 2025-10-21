La OSCyL interpretará esta semana obras de Debussy, Wagner y Rajmáninov en el tercer programa de abono

Thierry Fischer, quien dirigirá a la OSCyL en los conciertos de esta semana. - JCYL

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, los conciertos correspondientes al tercer programa de abono de la Temporada 2025/26, en los que interpretará obras de Debussy, Wagner y Rajmáninov.

Los conciertos comenzarán a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, según ha informado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta ocasión, la OSCyL se pondrá bajo la batuta de su director titular, Thierry Fischer, quien contará con la participación del pianista Kirill Gerstein, artista residente en la presente Temporada 2025/26.

Este programa también será interpretado por la OSCyL el próximo domingo 26 dentro del ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo, en el Auditorio Nacional, en Madrid.

El repertorio de este tercer concierto de abono reúne obras de autores como Wagner, Debussy y Rajmáninov, que establecen un diálogo entre estilos y épocas.

Así, la primera parte del concierto abrirá con el Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy (1862-1918), pieza emblemática del impresionismo musical. A continuación, se interpretará la Suite de El oro del Rin de Richard Wagner (1813-1883) una orquestación de la ópera realizada por Philippe Jordan (1974).

Durante la segunda parte, la orquesta junto a Kirill Gerstein interpretarán el Concierto para piano número 3 en re menor, op. 30 de Serguéi Rajmáninov (1873-1943).

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.