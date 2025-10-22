Ovinnova reúne a más de un centenar de empresa en Zamora con el objetivo de mostrar que el sector del ovino es rentable

ZAMORA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ovinnova ha abierto sus puertas este miércoles en el recinto ferial de Ifeza de la capital zamorana con el objetivo de mostrar que el sector del ovino es "rentable", que es "absolutamente compatible con el modo de vida de hoy en día, y también sostenible y compatible con el bienestar animal".

Así lo ha trasladado el presidente de Ovigen y responsable de la organización de este salón especializado, José Antonio Santamarta, durante la inauguración de un evento que reúne a más de cien empresas y que se celebrará hasta este viernes 24 de octubre.

Santamarta ha señalado que este evento es "una ventana abierta a las soluciones tangibles para los problemas" que tienen los ganaderos y una forma de comprender cómo puede producirse "una transición del sistema productor actual al moderno".

En la presentación también han participado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta, Jorge Llorente.

Primero, el representante provincial ha subrayado la importancia de recuperar una feria que regresa tres años después y con la intención de que se asiente en los años impares. Es decir, cuando no se celebra la feria internacional del queso de Fromago.

"El sector ovino es uno de los pilares importantes para la provincia", ha abundado Faúndez, que ha recordado que Zamora cuenta con más de mil explotaciones de ovino y es líder en producción de leche y carne.

"Y aquí también se transforma", ha recordado el presidente provincial, que ha mencionado la existencia de industrias cárnicas y queserías "que son referentes a nivel nacional y generan empleo y riqueza en el medio rural".

Por su parte, Llorente ha apuntado que el ovino "es una seña de identidad de Castilla y León" y ha puesto el acento en la innovación dentro del sector, elemento sobre el que gira precisamente la feria Ovinnova.

El viceconsejero ha incidido en los recursos de la Junta para apoyar a los ganaderos y a las empresas en este ámbito, y ha recordado que "la digitalización es fundamental".

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN

En cuanto a la situación del sector, Llorente ha remarcado que Castilla y León lidera la producción "tanto en calidad como en cantidad", y que además dispone de industrias lácteas que le facilitan estar en una posición de liderazgo y tener más competitividad en los mercados.

"Obviamente tenemos muchos retos y existen oportunidades que hay que saber aprovechar", ha constatado el viceconsejero, que ha considerado "fundamental la colaboración entre todas las administraciones y el diálogo fluido con las asociaciones".

Finalmente, Llorente ha puesto el acento en la pertinencia de innovar y de "seguir haciendo ese esfuerzo", y ha aclarado que el "buen hacer" de los ganaderos y de las industrias mantiene el mercado de la carne "en una buena situación", más allá de los vaivenes que se puedan producir a nivel internacional.