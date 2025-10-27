Paco Ibáñez presenta el 1 de noviembre en el CCMD su nueva gira 'Érase una vez' . - CCMD

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

"En tiempos de ignominia como ahora, a escala planetaria y cuando la crueldad se extiende por doquier fría y robotizada, nuestras palabras no pueden ser un adorno". Con esta filosofía llega a Valladolid la nueva gira de Paco Ibáñez el sábado 1 de noviembre.

Convertido en un icono de la lucha por la verdad y la libertad, internacionalista y embajador de la poesía en el mundo, el artista ofrecerá un concierto que define como "una propuesta de amor y dignidad creando un espacio donde reivindica el humanismo frente a la barbarie del siglo XXI".

Vestido de negro, guitarra en mano y rodeado de músicos sobre un escenario de bella y sobria escenografía, Paco Ibáñez regalará canciones de amor, de puro existencialismo, de lucha y resistencia que, envueltas en los ritmos de los instrumentos y la fuerza de la poesía, evocarán la crudeza y la tristeza, pero también la ilusión, el amor y la esperanza.

Paco Ibáñez, que en noviembre cumplirá 91 años, se convierte en protagonista de lo que canta y convierte en protagonistas a los que escuchan, que se sienten acompañados en su resistencia por la dignidad personal y colectiva. Su voz abre para todos una puerta misteriosa y secreta, la silenciosa y deslumbrante entrada hacia la poesía ¡La puerta de la libertad!

Acompañan esta gira una eclosión de bellas canciones que han visto la luz en nuevos discos, así como las reediciones de sus álbumes más emblemáticos: 'Paco Ibáñez en el Olympia', la tan esperada reedición del doble álbum que, por la pandemia, no pudo editarse antes; 'Érase una vez', un nuevo cd-libro con canciones para niños hasta 150 años; 'Romances', dedicado a hermosos romances, y un cd con canciones en los idiomas que habla el artista (castellano, catalán, euskera, gallego, francés, italiano, portugués, hebreo y occitano).

Las entradas están a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y taquillas. Los precios oscilan entre los 37 y 47 euros.