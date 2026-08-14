El pago de tributos municipales con Bizum en Valladolid sube un 66,6% tras abonar 1,56 millones hasta julio

Archivo - El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El importe de los tributos municipales abonados mediante Bizum en el Ayuntamiento de Valladolid ha alcanzado los 1.562.204 euros entre enero y julio de 2026, lo que representa un incremento del 66,6 por ciento respecto a los 937.522 euros registrados en el mismo periodo de 2025, según ha informado la institución municipal.

Con este aumento de 624.681 euros, esta modalidad de pago representa el 15,6 por ciento del importe total gestionado a través de la pasarela municipal de pagos, frente al 11,5 por ciento que suponía el año anterior, según informa el Consistorio en una nota.

De este modo, casi uno de cada seis euros pagados mediante este canal digital se abona ya a través de este sistema, que empezó a funcionar el 20 de febrero de 2025.

El crecimiento de este medio se enmarca en el balance global de la pasarela municipal, que ha sumado 10.013.822 euros abonados mediante tarjeta y Bizum en los siete primeros meses del año. La cifra supone un crecimiento del 23,2 por ciento frente a los 8.127.769 euros alcanzados entre enero y julio de 2025.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha señalado que los datos confirman que la implantación de Bizum ha sido "un acierto al responder a la demanda de procedimientos sencillos, accesibles y adaptados a la vida cotidiana de los contribuyentes". Asimismo, ha destacado la intención de continuar construyendo una Administración que "facilite, acompañe y ofrezca solucione".

Por su parte, la actividad en el servicio presencial ha registrado 43.101 tiques en el sistema interno de atención al público de la Plaza de Santa Ana durante el mismo periodo.

De dicha cantidad, 17.809 tiques han correspondido a Gestión de Ingresos y 25.292 a Gestión Recaudatoria, lo que supone en este último departamento un incremento aproximado del 16 por ciento respecto al año anterior, habiendo sido atendida la totalidad de la demanda. Estas cifras dan continuidad al volumen de 2025, ejercicio en el que se emitieron 98.500 tiques y se atendieron 98.467, alcanzando un 99,97 por ciento de cobertura.

Durante ese año, 48.649 consultas correspondieron a Gestión Recaudatoria, 26.925 a Gestión de Ingresos y 22.883 a la oficina creada específicamente para la tasa de residuos sólidos urbanos.

El equipo de gobierno ha subrayado que una mayor digitalización "no implica menos cercanía, sino un incremento de opciones para que la ciudadanía elija cómo relacionarse con el Ayuntamiento, situando la atención, la escucha y la resolución de trámites como claves de la política tributaria municipal".