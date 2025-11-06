El Palacín (León) visibiliza el talento emergente con la quinta edición de la muestra fotográfica 'Expositivos'

La artista Azul G. Vargas (derecha), representada en el 'Expositivos' con su diario visual 'Donde estamos nosotros'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Palacín acoge hasta el 28 de febrero de 2026 la quinta edición de 'Expositivos', una muestra fotográfica organizada por León es Photo y el Ayuntamiento de León que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de artistas locales y nacionales, así como visibilizar el talento emergente.

El acto inaugural ha tenido lugar este jueves y ha contado con la presencia de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, que ha destacado el talento de los artistas, la belleza de las fotografías y cómo esta iniciativa es una oportunidad "idónea" para dar a conocer nuevos talentos.

Desde sus inicios, 'Expositivos' se ha asentado como una plataforma destinada a fomentar y visibilizar el talento emergente, brindando a los artistas todos los recursos necesarios para la materialización de sus proyectos en forma de exposición.

A la presente convocatoria se han presentado 119 fotógrafos y artistas visuales, de los cuales solo cuatro han sido seleccionados. Filippo Poli (Milán/Barcelona, 1978) presenta su mirada sobre la erosión física de los Alpes italianos con 'Hiato alpino. La nieve ya no sabe a nieve', un testimonio sobre la transformación de un territorio que ya no pertenece enteramente a la naturaleza: el Valle de Aosta (Cervinia, los Alpes italianos), en potestad activa de la industria turística invernal.

Azul G. Vargas (León, 2000) muestra su realidad itinerante a través de 'Donde estamos nosotros', un diario visual a medio camino entre la fotografía y la pintura; entre la monotonía cotidiana y la singularidad de cada instante retenido durante su viaje de Erasmus, para tomar conciencia de lo que se deja atrás y del lugar que cada uno ocupa en la trama de sus propias vidas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por su parte, Víctor Justel (León, 1995) expone sus retratos vecinales con la propuesta 'Igual que nunca', un regreso emocional hacia el barrio leonés de La Pinilla para tender un puente entre la memoria de su abuelo, José Luis Ropero y la transformación de un municipio que, como primer alcalde democrático, él mismo ayudó a construir.

En cuanto a Eduardo Nave (Valencia, 1976), apuesta por la representación de la erupción del volcán Tajogaite con su 'Treinta y seis vistas del Monte Fuji' (1831), creación del pintor y grabador japonés Katsushika. Eduardo, a través de este referente, plasma un año de la erupción del volcán de La Palma, mostrando cómo fue su transformación mediante las diversas estaciones del año.

UN "CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN"

Los organizadores y comisarios han catalogado estas propuestas como un "concepto de transformación", ya sea en el entorno natural, urbano, social o personal. La quinta edición de 'Expositivos' vuelve a hacer de El Palacín un espacio de encuentro y reflexión abierto a todas las edades y públicos, descubriendo "nuevas formas de ver y pensar" a través de un lenguaje que se reinventa continuamente frente a las inquietudes del mundo actual.

La muestra se complementa con una programación paralela con diversas actividades dirigidas a todo tipo de público, planteadas con un fin educativo. Así, el sábado día 22 de noviembre, de 11.00 a 14.00 horas, se presentará 'Cuatro tiempos en el volcán. Taller de caja de luz', para descubrir la exposición 'Las cuatro estaciones del volcán Tajogaite en treinta y seis visitas'.

Igualmente, el sábado día 13 de diciembre, de 11.00 a 14.00 horas, tendrá lugar la actividad 'La revalorización del paisaje. Taller de reciclaje', que gira en torno a la exposición 'Hiato alpino. La nieve ya no sabe a nieve'.

El sábado día 24 de enero de 2026, de 11.00 a 14.00 horas, se llevará a cabo 'Transformando nuestra realidad. Taller de retrato e iluminación', que versa sobre la exposición 'Igual que nunca', mientras que el sábado 7 de febrero a la misma hora se podrá participar en 'Donde podríamos estar. Taller de fotografía artística', en torno a la exposición 'Donde estamos nosotros'.

Además, entre el próximo día 9 de noviembre y el 22 de febrero de 2026 se podrán realizar visitas comentadas a las 12.00 horas dirigidas al público general y sin necesidad de inscripción. También con carácter permanente y a la misma hora se desarrollarán recorridos didácticos interpretativos, de martes a viernes, desde el 11 de noviembre hasta el 20 de febrero, una actividad dirigida a centros escolares, asociaciones, colectivos y organizaciones.

TALLERES

Por otra parte, los sábados 27 de diciembre y 3 de enero, de 11.00 a 14.00 horas, se celebrará el 'Taller de Lightpainting I y II', enmarcado en la programación navideña y con doce plazas disponibles. Con motivo del Carnaval, se realizará el 'Taller de iluminación', que cuenta con quince plazas y está dirigido a niños de entre ocho y trece años.

Finalmente, el sábado 21 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas, se desarrollará el taller 'El proyecto fotográfico: idea, proceso y presentación', dirigido por Eduardo Nave, que contará con doce plazas designadas por el propio artista.