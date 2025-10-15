Palencia acapara la mayor inversión en términos porcentuales impulsada por las obras en el Hospital Río Carrión

PALENCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las inversiones reales recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 para Palencia ascienden a 151.509.953 euros, un 69,85 por ciento más con respecto a 2024 (89,2 millones), lo que sitúa a la provincia con mayor inversión en términos porcentuales, impulsado, principalmente, por las obras en el Hospital Río Carrión que abosorbe casi 50 millones.

El proyecto, que se ha registrado este miércoles en las Cortes de Castilla y León para su tramitación, refleja unas inversiones con un importante peso de las actuaciones en materia sanitaria, pero también en mejora de polígonos industriales y modernización de regadíos.

Precisamente en este capítulo, el texto recoge una inversión de 10,4 millones para modernizar el Bajo Carrión. Además se han consignado casi cuatro millones para la restauracion ambiental de espacios mineros y 3,8 millones para tratamientos selvícolas.

Las mencionadas obras del Hospital Río Carrión llevarán, de aprobarse el proyecto, una inversión aparejada de 49,7 millones de los 58 para el capítulo sanitario. Aquí también se contempla cinco millones para equipamiento de hospitales y cerca de uno para la Unidad Satélite de Radioterapia.

Para carpinteria en el IES Jorge Manrique hay una partida de 1,7 millones, mientras que para Familia se destinará un millón a mejorar el acceso de personas mayores.

Por último, el proyecto destina 14 millones para urbanización de polígones industriales, doce para el de Villamuriel y el resto para urbanizar suelo en Aguilar de Campóo. Además, en el capítulo de vivienda, se registran partidas de más de ocho millones entre las destinadas a la venta y el alquiler.