Palencia condena todo tipo de violencia de género y remarca su compromiso en la lucha contra esta "lacra"

PALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia se ha sumado a los actos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, con la lectura de un manifiesto en el que ha condenado todo tipo de violencia de género, además de reiterar su compromiso en la lucha contra esa lacra, y en el que ha puesto el foco sobre las mujeres más vulnerables.

En el texto se ha recordado que las mujeres y niñas con diversidad funcional se enfrentan a una doble discriminación, por su género y por su discapacidad, lo que las hace aún más vulnerables y también se ha destacado el compromiso del Consistorio en la lucha contra la violencia machista a través de la implantación de programas que protejan y apoyen a las víctimas.

El manifiesto, además de denunciar y condenar la violencia de género, ha defendido "la lucha constante por la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las mujeres, sin excepción" y ha repasado los datos sobre víctimas y denuncias que recogen los 38 asesinatos del año 2025, 20 menores huérfanos y las 99.762 denuncias interpuestas, 222 de ellas en Palencia.

La Plaza Mayor de Palencia ha sido el escenario de la lectura del manifiesto con un acto que se ha completado con una actuación musical y una representación a cargo de Brian (anteriormente Fundación San Cebrián) que ha recordado de forma simbólica a las víctimas de violencia de género a través de varios pares de zapatos repartidos por la Plaza.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha lamentado que por primera vez no se haya podido consensuar en la Federación de Municipios y Provincias un mensaje conjunto entre PSOE y PP para esta fecha, aunque ha reiterado a las víctimas que no están solas.