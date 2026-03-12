Palencia lanza 'Compras con Alma' con 40 vídeos de los comerciantes para promocionar el comercio de proximidad

Presentación de la campaña ‘Compras con Alma’ - AYTO PALENCIA

PALENCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha puesto en marcha la iniciativa 'Compras con Alma', un campaña de promoción del comercio de proximidad que busca dar visibilidad a los establecimientos locales y destacar la importancia de mantener vivo el tejido comercial de la ciudad.

La campaña se materializa a través de cuarenta vídeos grabados en distintos comercios de Palencia en los que los comerciantes presentan sus establecimientos, comparten su historia y muestran el trabajo que realizan cada día para ofrecer productos y servicios de calidad a vecinos y visitantes.

Estos vídeos, que se difundirán a través de los canales digitales y de las redes sociales municipales, buscan acercar a la ciudadanía al comercio local y mostrar el valor humano, la cercanía y la dedicación que caracterizan a estos negocios.

La concejal de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que el comercio local es una "pieza clave" para el desarrollo económico y social de la ciudad puesto que genera empleo, dinamiza los barrios "y contribuye a mantener una ciudad viva y con identidad propia".

Castro ha insistido en que la iniciativa nace con el objetivo de reconocer, visibilizar y apoyar "a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios y contribuyen a que Palencia sea una ciudad viva". Con 'Compras con Alma', el Ayuntamiento quiere invitar a los palentinos a apostar por las tiendas de proximidad desde la premisa de que "cada compra en un comercio local contribuye directamente al bienestar de la comunidad y al futuro económico de la ciudad".

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para apoyar, visibilizar y fortalecer el comercio de Palencia y para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los comerciantes "que forman parte esencial de la vida cotidiana de la ciudad".

'Compras con Alma' forma parte además de una estrategia más amplia de la Concejalía de Impulso Económico que tiene como objetivo situar al comercio de Palencia entre las primeras elecciones del consumidor.

Entre las líneas de actuación se encuentra la Cuenta Consumo, la Fiesta de las Compras y las subvenciones para la ocupación de locales vacíos, que volverán a convocarse en 2026, con el objetivo de favorecer la apertura de nuevos negocios, así como eventos especiales que lo ponen en valor como la Shopping Night.