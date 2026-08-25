Una pareja detenida en Valladolid tras quedar con una mujer para venderle el móvil que ésta había extraviado

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer y a un hombre como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de un teléfono móvil que habían tratado de vender a su legítima propietaria, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional en un vehículo rotulado fueron comisionados a una calle de la capital por la Sala CIMACC 091, donde una mujer requería presencia policial. Al parecer, esta mujer había quedado a través de una página online de compra-venta en la mencionada dirección con unas personas para comprar un móvil de segunda mano. Ese terminal coincidía en las fotografías que había visto, con un móvil de su propiedad que había denunciado el pasado día 10 de agosto en dependencias policiales como extraviado.

A la llegada de los agentes, la requirente les señaló a una pareja que trataba de abandonar apresuradamente el lugar, de ahí que los agentes la interceptaran y procedieran a su identificación. Una vez que recabaron toda la información de lo ocurrido, al no dar explicación coherente alguna la pareja de donde habían obtenido el terminal y tras comprobar que el IMEI del móvil se correspondía con el denunciado por extravío, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer y el hombre como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se reintegró a su legítima propietaria el teléfono y tras tomar declaración a las dos personas detenidas, ambas quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas para ello.