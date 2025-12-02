UGT exige reforzar la protección y el empleo estable ya que 62 de cada 100 contratos suscritos han sido temporales

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, ha hecho un llamamiento este martes a reforzar la protección y el empleo estable en la Comunidad Autónoma y ha advertido al respecto de que 62 de cada 100 contratos suscritos han sido temporales.

"Es decir, las personas trabajadoras de Castilla y León tienen trabajo hoy pero no saben hasta cuándo ni si lo van a tener mañana", ha zanjado el sindicalista que ha apelado al actual contexto, "en el que los márgenes empresariales no dejan de crecer", para reclamar mejoras salariales y condiciones laborables más estables.

Alberto Miguel ha defendido al respecto que las mejoras salariales son posibles sin comprometer la competitividad ni los beneficios empresariales y ha aclarado que con las subidas salariales pactadas en Castilla y León las personas trabajadoras ganan un 10 por ciento menos que la media estatal.

En este sentido, ha asegurado que UGT en Castilla y León seguirá luchando para que la recuperación económica se traduzca en "empleo digno, estable y con incrementos salariales más elevados" para que ninguna persona trabajadora se quede atrás.

Miguel ha realizado esta reflexión tras conocer los datos del paro registrado del mes de noviembre cuando Castilla y León anotó el segundo mayor incremento del desempleo del país tanto en cifras absolutas --1.035 más-- como en términos relativos --1,03--. El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León ha reconocido que noviembre es un mes "tradicionalmente negativo" para el empleo que en este caso ha cerrado con 101.603 personas en desempleo.