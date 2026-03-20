El parque de la Alamedilla de Salamanca acoge una recreación histórica de un campamento de Tercio del siglo XVI

SALAMANCA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Cultural Tercio de Salamanca, ha convertido el parque de la Alamedilla en una recreación histórica del siglo XVI, a través de dramatizaciones, juegos tácticos y recreaciones de campamentos de los tercios.

Esta propuesta forma parte de las actividades organizadas con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca y han participado un total de 232 escolares de cinco centros educativos: José Herrero, Rufino Blanco, Giner de los Ríos, García Bernalt y Fundación AFIM.

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes conozcan la historia del siglo XVI, fomentando el aprendizaje vivencial, que comprendan la organización, tácticas y vida cotidiana de los Tercios en el siglo XVI y que puedan analizar críticamente su relevancia histórica y vínculo con la identidad local.

En el parque de la Alamedilla se ha desplegado un campamento de Tercio, con exposición del equipamiento militar y con demostraciones de lo que era la vida cotidiana en estos campamentos. También ha habido simulación de formaciones y uso estratégico de las armas, dramatización histórica con escenas breves (edición de acuerdos, firma de paz, ceremonias, dramatización simbólica de la convivencia). Y, por último, un juego de rol colectivo, para que los alumnos trabajen en equipo y resuelvan problemas de forma colaborativa, en el que los grupos tienen que tomar decisiones como capitanes y coordinar una mini-escena bélica o estratégica.