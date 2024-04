Partido Castellano denunciará como "delito de odio" cualquier acto que "aliente la intolerancia" el 23 de abril

VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) denunciará como "delito de odio" cualquier acto que "aliente la violencia y la intolerancia" durante la celebración de los actos que tendrán lugar el 23 de abril.

Esta denuncia se debe a la manifestación 'III Caminu la Llibertá', que tendrá lugar el 23 de abril por parte del leonesismo, el cual rechaza el día de Castilla y León. En este sentido, la formación considera que son actos "más propios del terrorismo callejero y el desprecio al diferente".

Tras la concentración, el colectivo Conceyu País Llionés escenificará la "liberación del león de las garras de Mordor", el cual representa Castilla, para posteriormente proceder a la quema del castillo que figura en la bandera de la Comunidad.

Según asegura el Partido Castellano a través de un comunicado recogido por Europa Press, la formación reconoce el derecho de todos los pueblos a elegir su futuro, sin embargo, no entiende la "deriva" de algunos grupos leonesistas, que "caen en el peor de los extremismos y adoptan acciones más propias de terrorismo callejero de otras latitudes del extremismo radical que de la sana crítica política".

"El que un grupo organice de manera premeditada la quema de uno de los símbolos de Castilla, un castillo, alardeando de ello y como epicentro de una manifestación, no puede expresar de ninguna manera una reivindicación política, sino un acto que degrada no solo a los organizadores, si no a millones de personas que se sienten castellanas", ha trasladado la formación.

Igualmente, al PCAS-TC le "chirría especialmente" como algunos leonesistas quieren renunciar al legado de los comuneros, lo que para ellos significa una "grave ignorancia" y un "peligrosísimo revisionismo histórico", que "omite una parte de la propia historia de la provincia de León".

Además, han recordado que Villalar es la única celebración popular y masiva del día de una comunidad autónoma, en la que nunca menos de 20.000 personas acuden año tras año a celebrar la Fiesta de Castilla y León. En este sentido, consideran que la Comunidad debería de presumir de poseer la fiesta autonómica "más popular y masiva" de toda España.

"Fijémonos en lo que nos une (...). En ese incierto futuro, será mejor la unión", ha concluido la formación.