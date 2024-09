El Partido Popular en la Diputación defiende que no se ha vetado al ministro, ni prohibido su entrada a Salamaq

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno y del Grupo Popular en la Diputación de Salamanca, Pilar Sánchez, ha defendido este viernes que "no se ha producido ningún veto al ministro de Agricultura porque no se ha prohibido la entrada a nadie en esta feria, todo el mundo es siempre bienvenido, simplemente no se le ha cursado invitación para el acto inaugural".

Sánchez ha contestado este viernes al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y ha aseverado que "el desprecio y deslealtad los ha tenido el ministro de Agricultura, Luis Planas, con los ganaderos y el sector, al no atender sus propios compromisos".

En una nota de prensa recogida por Europa Press ha insistido en que las razones para no enviar la invitación oficial a Planas "se sustentan únicamente en el hecho de no haber respondido al compromiso que él mismo adquirió con los ganaderos de la provincia en la edición anterior de Salamaq".

En este sentido, Sánchez ha afirmado que lo que "es lamentable es que el ministro no se dignará a recibir a los ganaderos cuando más lo necesitaban. Incumplió el compromiso adquirido con el sector en los peores momentos de la EHE que afectaba a los ganaderos y que tenía en jaque al sector".

"Fueron tiempos de incertidumbre en los que el sector pidió ayuda y necesitaba más que nunca el apoyo de todos y el ministro de Agricultura les dio la espalda", ha añadido la portavoz popular.

"Ni siquiera se dignó a contestar a las reiteradas peticiones de los ganaderos y de la propia Diputación que actuó de intermediaria después de que el sector le pidiera ayuda. Por tanto, si el ministro no ha tenido interés en el sector no se justifica ahora su interés en asistir a Salamaq, que es la feria de referencia del Sector Primario", ha continuado Pilar Sánchez al respecto.

En esta cita salmantina, Pilar Sánchez ha asegurado para terminar que "no colabora de ninguna manera el Ministerio de Agricultura ni el Gobierno de España".