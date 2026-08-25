Pasea con una pistola por Tordesillas y le identifican como presunto autor de unos disparos en julio

Arma incautada al detenido. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha puesto a disposición judicial a un varón que el pasado fin de semana salio por la calle con una pistola y que fue identificado también como el autor de varios disparos el pasado mes de julio en Tordesillas.

Al encausado se le imputan delitos de tenencia ilícita de armas y de amenazas graves con arma de fuego, según informan desde la Comandancia Provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La actuación se inició tras recibir varias llamadas de ciudadanos que alertaron de la presencia de un individuo que portaba un arma de fuego corta en la mano por la localidad. Ante estos avisos, los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda, localización e identificación que permitió hallar al sospechoso en el interior de un bar del municipio.

Durante la intervención, los efectivos practicaron un registro personal externo de la vestimenta del individuo y localizaron escondido en el pantalón un revólver con siete cartuchos, dispuesto para hacer fuego. Al comprobar que la persona carecía de la preceptiva licencia de armas, la Guardia Civil procedió a su detención.

Posteriormente, las investigaciones permitieron identificar al arrestado como el presunto autor de los disparos efectuados el 21 de julio en Tordesillas, motivo por el que se le ha atribuido además el delito de amenazas graves.

El arma de fuego requisada ha sido remitida al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil con el fin de determinar su titularidad y cotejar las evidencias recogidas el día de los disparos para comprobar si coinciden.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de guardia junto con el detenido.