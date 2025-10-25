Patxi López: "Se han cumplido 14 años de la desaparición de ETA y hay quien sigue paseando su fantasma para atacarnos"

LEÓN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y ex lehendakari del País Vasco, Patxi López, ha lamentado este sábado que después de 14 años de la desaparición de ETA haya quien siga "paseando su fantasma" para atacar al PSOE.
"Se han cumplido 14 años de la desaparición de la banda terrorista ETA y desgraciadamente hay quien sigue paseando su fantasma para atacarnos a los socialistas. Y más que rabia me da muchísima pena", ha enfatizado.
En este sentido, ha expresado que cuando alguien "pasea al fantasma de ETA" lo que hace es "negar la victoria a los demócratas" y negar la victoria de la democracia frente al totalitarismo que significaba ese terrorismo.
"Cuando alguien utiliza a las víctimas no se da cuenta de todas las víctimas son muy distintas, pero todas son nuestras víctimas", ya que todas tienen en común que son víctimas por defender la libertad.
En ese momento, el Gobierno socialista consiguió, según ha destacado, "la mayor transformación del país" porque ahora se vive en libertad. "Nosotros habíamos empalmado 40 años de dictadura con 40 años de existencia de ETA, sin libertad plena y conseguimos por fin lo que era la libertad plena", ha apostillado para concluir afirmando que la libertad "no solo es un gran conflicto; son las cosas pequeñas".
Patxi López se ha pronunciado de este modo durante una mesa de diálogo del PSOE celebrada en el marco de las jornadas 'Atrévete a construir futuro. Los Fondos Next Generation, motor de crecimiento en Castilla y León', que se celebran en León capital y que mañana contarán con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.