Pedro Herrero: "Si Carnero rompe con Vox en Valladolid nuestra mano sigue tendida; si es Vox quien rompe el acuerdo, no"

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha reiterado su apoyo al equipo de Gobierno, ante la amenaza de Vox de romper los acuerdos de Gobierno en los ayuntamientos si se mantienen las políticas en materia de inmigración.

Así lo ha asegurado Herrero este miércoles en declaraciones a los medios, en las que ha recordado que "el PSOE llevó una moción al Ayuntamiento de Valladolid hace unas semanas para respaldar a la Junta de Castilla y León, en su política en materia de inmigración y en especial con los menores no acompañados", moción que, según herrero, "el señor Carnero no se atrevió a votar a favor, no se desmarcó de Vox, sino que planteó una enmienda de sustitución".

"No matizó las palabras del PSOE en apoyo a la Junta, lo que demuestra que hay miedo a perder el apoyo de Vox", ha aseverado Herrero, quien además señala que "Vox mientras no reciba en el Ayuntamiento una orden de Madrid no va a romper".

El PSOE ha tendido la mano al alcalde de Valladolid ante una posible ruptura de gobierno con Vox, pero lo ha despreciado en todo momento", señala Herrero, quien ha insistido en que "si él rompe con Vox, nuestra mano sigue tendida. Si es Vox quien rompe con el Partido Popular, que se olvide de nosotros", ha sentenciado.