Las pernoctaciones en los campings de CyL crecieron hasta septiembre un 6,45% con respecto al año anterior

El director general de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Ángel González Pieras (tercero por la derecha) junto a otros responsables provinciales y regionales de Campings y Turismo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los datos del mes de septiembre de 2025 sobre los viajeros que utilizan los campings para pernoctar en Castilla y León señalan un aumento de un 6,45 por ciento con respecto al año pasado frente al crecimiento en España del 2,22 por ciento.

Así lo ha señalado el director general de Turismo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Ángel González Pieras, en su participación en el VII Encuentro de los Campings de Castilla y León.

"En lo que llevamos de anualidad entre enero y septiembre del año 2025, los viajeros que han pasado al menos una noche en un camping de Castilla y León han crecido un 15,55 por ciento frente al 2,38 por ciento de España", ha añadido González Pieras.

El director general de Turismo ha asegurado, además, que estos datos son un indicador "de la fortaleza que está teniendo este segmento de mercado dentro de lo que es la oferta en Castilla y León".

Este crecimiento, a su entender, tiene mucho que ver con "la apuesta decidida que ha hecho este sector por la calidad" y ha explicado que el concepto de camping ha cambiado y ahora "se unen no solo la pernoctación, sino también los servicios".

"Me da mucho placer saber que muchos de los mejores servicios de comida que hay en Castilla y León están en los en los propios campings", ha añadido.

CAMBIO DE CONCEPTO

Por su parte, el presidente de Asociación de Empresarios Salmantinos de Campings (Aescam), Juan Agustín Fernández, ha indicado que los usuarios de los campings actualmente demandan el alojamiento en bungalow, además de "un buen alojamiento con una buena calidad dentro de un espacio natural".

Por otro lado, el presidente de Aescam ha criticado que la administración "intenta colocar o montar" áreas de autocaravanas o caravanas, que de alguna manera les perjudican porque "el cliente se puede quedar en ese espacio sin tener que pagar nada", cuando los campings son empresas.

En cuanto al espacio para autocaravanas que el Ayuntamiento de Salamanca va a construir en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, Fernández ha asegurado que el sector "no se lo toma muy bien" y ellos han contactado con el Ayuntamiento para exponer su "idea".

Por último, el presidente de la Asociación de empresarios de Camping de Castilla y León (ASECAL), Ignacio Reguero, ha puntualizado que "el camping es un sector en auge con una proyección de futuro muy grande y una apuesta por la calidad que no tiene nada que ver con lo que se conoció de los campings antiguamente".

En cuanto a las dificultades que se encuentran los empresarios de este sector, Reguero ha señalado que la forma de viajar estacional les obliga a cerrar "fuera de los seis meses de la temporada de estival y eso nos produce problemas con los empleados y para cerrar las plantillas para el año siguiente".