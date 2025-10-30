Admitida la tramitación de las cuentas de 2026 tras registrarse por segunda vez con techo de gasto y Sección 20

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes ha dado el visto bueno este jueves a la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 que ha tenido que ser registrado por segunda vez por la Junta, tras no haber prosperado la primera ocasión en base a un informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara por haber sido elaborado antes de la aprobación del techo de gasto no financiero para el próximo año y por carecer de un acuerdo previo del Órgano de Gobierno de las Cortes a la Sección 20.

Una vez cumplidos los dos preceptos --el techo de gasto no financiero fue aprobado en el pleno del 22 de octubre-- y la Sección 20 salió adelante por unanimidad en la reunión de la Mesa de las Cortes del jueves 23, la Junta se reunió en Consejo de Gobierno Extraordinario el pasado lunes para "convalidar" el acuerdo del 14 de octubre sobre las cuentas con las modificaciones precisas en la Sección 20 --contemplan una rebaja de unos 200.000 euros--.

El proyecto de Ley de Presupuestos fue registrado un día después para su tramitación en las Cortes, asunto que ha centrado el orden del día de la Mesa de las Cortes que ha dado el visto bueno a la tramitación parlamentaria de las cuentas del próximo año con la particularidad de que el informe de la Letrada Mayor, Laura Seseña, ha apuntado a una expresión "sui generis" por parte de la Junta en los apartados primero y segundo.