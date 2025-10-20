PGC-Gago no ve controversia jurídica en el registro y cree que los grupos miran el dedo cuando la Junta señala a la luna

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha reivindicado la legalidad del registro del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 que tuvo lugar el pasado 15 de octubre, en la fecha límite que fija el Estatuto de Autonomía de Castilla y León para la tramitación de las cuentas.

"No veo la controversia jurídica dónde se encuentra", ha afirmado el consejero de la Presidencia que ha ironizado sobre que los grupos políticos en la oposición se estén perdiendo en "mirar el dedo" cuando la Junta de Castilla y León está señalando la luna, en referencia expresa al contenido del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026.

Gago, que es el responsable de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, ha recordado que en el propio oficio de remisión de las cuentas que firmó él mismo se hizo mención expresa a que el Gobierno autonómico procedía al registro del proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad para 2026 para su tramitación "una vez estuviera aprobado" el techo de gasto no financiero, votación que está prevista en el pleno del próximo miércoles, día 22 de octubre, una semana después del registro de las cuentas en el Parlamento.

"En el propio oficio reconocemos que tiene que estar aprobado el techo de gasto como garantía de que pueda avanzar el proyecto de ley", ha admitido el consejero de la Presidencia tras lo que ha zanjado que para la Junta no hay controversia jurídica, en contraposición de las críticas de toda la oposición que ha pedido un informe jurídico de la Letrada Mayor ante el registro de las cuentas sin techo de gasto aprobado con antelación.

Respecto a la sección 20 del proyecto de Presupuestos, la que corresponde a las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias, ha recordado que la Consejería de Economía y Hacienda publicó una orden en el BOCyL con fecha de 25 de julio para que todas las consejerías, organismos autónomos y entidades, empresas públicas y las propias Cortes de Castilla y León aprobasen el anteproyecto antes del 19 de septiembre.

"No me corresponde a mí contestar por qué las Cortes de Castilla y León el 19 de septiembre no tienen aprobado su anteproyecto de ley de presupuestos, eso tendrá que contestarlo aquella persona, aquel conjunto de personas que no ha hecho los deberes a tiempo", ha sentenciado Luis Miguel González Gago que ha criticado que se intente de ese modo efectuar un bloqueo del presupuesto.

"Sería ilógico que así se produjera", ha considerado Luis Miguel González Gago y se ha preguntado lo que ocurriría si las Cortes estuvieran meses sin aprobar su anteproyecto de presupuestos, la citada sección 20, que, según ha afirmado además, no es la partida presupuestaria que más interesa a los ciudadanos ya que sólo responde a los gastos políticos de funcionamiento del Parlamento y de las instituciones propias.

Gago ha hecho especial hincapié en que la sección 20 no puede condicionar la aprobación de una ley de presupuestos que tiene "muchísimas secciones" y que son realmente "las que interesan tanto a los ciudadanos como a los ayuntamientos y corporaciones locales de Castilla y León".

"Este Gobierno puede cumplir el Estatuto o puede estar a expensas de lo que diga la Mesa de las Cortes. Siempre este Gobierno va a cumplir con lo que diga la Estatuto de Autonomía de Castilla y León", ha sentenciado el consejero de la Presidencia que ha insistido en que si alguien no cumple los plazos fijados "será su problema" pero no el de la Junta que, según ha enfatizado, ha registrado el proyecto de presupuestos en plazo.

En este sentido, ha vaticinado que cualquier informe jurídico que pueda salir va a conllevar el admitir la posición que tiene la Junta de Castilla y León, "salvando que es lógico que primero se apruebe el techo de gasto y luego se le dé la tramitación oportuna al proyecto de Ley aprobado", ha apostilado.