PGC-Tudanca pide a la Junta que responda por escrito a las propuestas del PSOE e insiste en negociar sobre lo registrado

VALLADOLID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha exigido este viernes a la Junta de Castilla y León que responda por escrito a las propuestas que ha realizado el Grupo Socialista para poder empezar a negociar y sacar adelante el presupuesto de la Comunidad para 2025, ahora en fase de anteproyecto de ley, y ha reiterado que cualquier tipo de negociación se tiene que producir con las cuentas aprobadas en Consejo de Gobierno y una vez registradas en las Cortes.

Luis Tudanca ha insistido en circunscribir la negociación del presupuesto de 2025 al trámite parlamentario donde se ha mostrado dispuesto a negociar "propuesta por propuesta" y "enmienda por enmienda" y con transparencia. "Eso es una negociación, lo demás es mentira", ha zanjado.

De este modo ha respondido Tudanca a preguntas de los periodistas respecto a la nueva ronda de contactos con los partidos que ha anunciado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, al que Tudanca ha insistido en exigir que "responda por escrito" a las propuestas remitidas también por escrito y "hace semanas" por los socialistas ya que, hasta el momento, "no hay nada sobre la mesa para poder negociar".

"Cuando lo haga --aprobar el proyecto de ley de presupuestos en Consejo de Gobierno para registrarlo en las Cortes-- negociaremos, es así de sencillo", ha zanjado Tudanca que ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sea claro y diga a los ciudadanos que no quiere aprobar las cuentas de 2025 con el PSOE y que prefiere mantener prorrogadas las que elaboró con Vox.

Tudanca ha asegurado por otro lado que ha recibido "con absoluto estupor y sorpresa" que el portavoz de la Junta "insinuase por primera vez" que "podía compartir" las propuestas del PSOE, bien porque ya se están haciendo o bien porque están incluidas en el anteproyecto de ley de presupuestos.

"¿Nos toma por idiotas?", ha preguntado el portavoz del Grupo Socialista que ha aclarado a modo de ejemplo que el "anteproyecto inventado para hacer propaganda fake" de la Junta no contempla un plan para reducir las listas de espera dotado con 80 millones de euros, ni unidades de radioterapia en todas la provincias o una ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ como exige el PSOE. "Yo les pido seriedad y que digan de todas las propuestas que les hicimos qué están dispuestos a aceptar y cuáles no", ha reclamado.

Tudanca ha acusado tanto al presidente como al portavoz de la Junta de estar "mintiendo absolutamente" sobre las expectativas del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2025 y ha considerado "ridícula" la forma de comportarte en política Fernández Mañueco y de Fernández Carriedo.

"Hasta ahora no han dado ni un sólo paso", ha criticado Tudanca que ha ironizado sobre que ésta sea "la primera vez en la historia en el Parlamento" en la que la oposición vaya a hacer más por sacar adelante las cuentas que la propia Junta, tras la abstención del Grupo Socialista en la votación del techo de gasto no financiero y el compromiso de no presentar enmienda a la totalidad.

También ha ironizado también sobre lo fácil que le resultaría ahora al Grupo Popular sacar adelante las cuentas de 2025, después de haberse comprobado "que se pueden aprobar con menos votos a favor que en contra", en alusión a la terna de juristas que propuso el PP en el último pleno que salió adelante con 31 votos a favor y 35 en contra.