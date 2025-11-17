PGC-UPL sustenta la enmienda a la totalidad en la falta de avances de una Junta que no se mueve de la postura de máximos

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha sustentado la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2026 en la "falta de avances" para mejorar unas cuentas "insuficientes para León, Zamora y Salamanca".

Los leonesistas, que han registrado la enmienda de devolución junto a Soria ¡Ya!, formación con la que comparten grupo parlamentario propio, han considerado además que la Junta no quiere moverse "de su postura inicial de máximos".

La Unión del Pueblo Leonés ha insistido en que el registro de la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos --se debatirá el jueves 20 de noviembre-- obedece a la "falta de avances" por parte de la Junta para mejorar las cuentas para la Región Leonesa.

UPL ha apelado a la reunión del pasado viernes con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la que constataron que no hubo "ninguna promesa de cambio o de ser permeables a cambios en el presupuesto para mejorar las cuentas en la Región Leonesa".

A esto han añadido que tampoco ha habido ningún movimiento por parte de la Junta este fin de semana para plantear "ningún tipo de oferta o posibilidad de llegar a acuerdos".

No obstante, UPL ha confirmado que ha preparado una batería de enmiendas parciales para plantear la mejora de las cuentas autonómicas en Salamanca, Zamora y León, "en caso de que el presupuesto avance a la siguiente fase".