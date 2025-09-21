Piñón Race 2025 bate récord de participación con 750 personas en un fin de semana de deporte en Pedrajas (Valladolid)

La localidad recibe a más de un millar de personas entre participantes y acompañantes en un fin de semana veraniego

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 750 deportistas ha pasado en algún momento del fin de semana por la línea de salida de la Piñón Race 2025 situada en la Plaza Mayor de la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban, que ha batido su récord de participación al ser un cifra un 44 por ciento superior a la del año pasado.

La prueba más multitudinaria ha sido la Marcha de BTT que ha acogido a un total de 337 deportistas llegados de todos los rincones de la geografía, lo que ha supuesto un crecimiento de un 27 por ciento respecto a 2024.

Cabe destacar también que esta prueba de BTT era la encargada de inaugurar la 'Copa de BTT de la Diputación de Valladolid 2025', mientras que la siguiente prueba con más afluencia ha sido la de senderismo, la cual ha agotado el cupo máximo establecido que tenía para sus dos distancias, cifra que estaba marcada en 230 participantes (un 56 por ciento más respecto al año pasado).

Por su parte, la prueba de Trail Running ha alcanzado su cifra récord de participación con 150 deportistas, alcanzando así también el número máximo de dorsales que estaban a la venta tras crecer un 68 por ciento respecto al año anterior.

Por último, la prueba de crono de BTT sigue creciendo año tras año y este año ha acogido a 33 deportistas, teniendo así un crecimiento de un 37 por ciento.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización del evento ha destacado que el equipo de Gobierno de Pedrajas de San Esteban ha estado al "completo manos a la obra de principio a fin", desde su alcalde, Alfonso Romo, hasta el resto de concejales de las diferentes áreas.

Desde entrega de dorsales hasta preparar las bolsas del corredor y repartir avituallamientos, todos ellos han sido parte activa de este evento que ya se ha convertido en uno de los "buque insignia" de esta localidad conocida por sus piñones.

Quien también ha estado presente ha sido el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien ha sido el encargado de inaugurar la jornada de domingo al prenderla tradicional traca que ha dado comienzo a las diferentes modalidades.

DIVERSAS PRUEBAS

Pese a que por ejemplo las pruebas de BTT y senderismo tenían el carácter de no competitivas, todas las modalidades y sus diferentes distancias contaron con clasificaciones oficiales, teniendo en tres de estas récords de circuito.

En la crono de BTT, la prueba encargada de dar el pistoletazo de salida al fin de semana deportivo en Pedrajas de San Esteban, fueron Héctor Aurrecoecha y Andrea Rueda, ambos del club 7 Team Imperolid, los más rápidos en completar el trazado de 17 kilómetros contra el crono para llevarse el primer triunfo de la edición. Aurrecoecha se imponía así ante los hermanos Adrián y Manuel Tejada, segundo y tercero respectivamente.

En la prueba corta de Trail Running de 10,6 kilómetros, han sido Manuel Hernansanz (Racing Valladolid) con 44'31" y Alicia Recio (Sprint Atletismo León) con 53'35" los más rápidos en cruzar la línea de meta; marcando ambos un nuevo récord de circuito. Vencían la prueba por delante de Alonso Salamanca y Rebeca Merlos, segundos; y Sergio Ribote y Nayara Martín, los encargados de cerrar el podio.

En la cita larga del Trail Running de 17,6 kilómetros, Edu Esteban (Elche Decathlon) y Elena Vega (C.A Fuensaldaña) fueron los más rápidos en completar el exigente trazado, quedándose el primero de ellos a sólo 5" del récord del circuito.

Por su parte, Diego Morejón y Pilar Pastor fueron segundos mientras que Francisco González y Sheila Cortijo se hicieron con el bronce.

MARCHA BTT

En el plato fuerte de la jornada, la Marcha BTT en sus diferentes distancias que fueron las que más participación atrajeron, ha habido tres ganadores y tres ganadoras, uno por cada una de las distancias disponibles.

En la marcha corta de 50 kilómetros fueron Ignacio Rodríguez (Botania Farma) y Merche Vazquez los vencedores de esta quinta edición con Fernando Alonso e Isabel Camazón colgándose la plata mientras que Cristian Lobato y Patricia López se hicieron con el bronce.

En la marcha de distancia media de 80 kilómetros, hemos tenido un récord en la prueba masculina con Daniel Ruiz (SOFOKOM) parando el crono en 3h11', superando así el registro de la pasada edición en algo más de 2'. Le acompañaron en el podio Daniel Sánchez y Luisin González.

En categoría femenina, triunfo para Helena Palomero (Kur2Team) por delante de Ruth Burgos y Arantxa Ferrero. Por último se disputó la marcha de BTT más larga y exigente de la jornada compuesta de 100 kilómetros.

En hombres, Héctor Aurrecoecha (7 Team Imperolid) cumplía los pronósticos de gran favorito y se llevaba la victoria consiguiendo así el doblete del fin de semana al vencer también la prueba de crono poco más de 12 horas antes.

Claudio Sergio y Manuel Tejada se hacían con la plata y el bronce y en féminas, victoria para Vanesa Martín (CR Bikes Team) por delante de Andrea Rueda e Inmaculada Váquez.

La prueba encargada de clausurar el fin de semana ha sido los 230 participantes del senderismo que han llenado todas las plazas y estuvo compuesta por persona de todas las edades desde los 18 a los 79 años, siendo esta prueba también inclusiva y contando con representación de 'Plena Inclusión CyL'.

Juan Ramón García, Rosa María Sanz, Germán Merino, Sara Sanz, Luis Alberto Pascual y Elena Aceves fueron los andarines más rápidos en completar el trazado corto de 19 kilómetros.

Por su parte, en el trazado largo, muy exigente compuesto por 28 kilómetros, fueron Emilio Sanz, Pilar Martín, Julio Fraile, Joana Olmos, Luis Alberto Palomo y Sandra Miranda los más rápidos de la jornada.