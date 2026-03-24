El plan de Prevención de Adicciones de Burgos se centrará en pantallas, vapeadores y juego online

Archivo - El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha elaborado el I Plan Municipal de Prevención de Adicciones y otras Conductas de Riesgo que por primera vez unifica y centra su atención las adicciones "sin sustancia" como el uso abusivo de pantallas, vapers o el juego online.

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha dado a conocer este documento estratégico, que tendrá una vigencia de cinco años (2025-2029).

Niño ha destacado la necesidad de actualizarse ante una realidad "dinámica y en constante movimiento", algo que se ha tratado de hacer con este documento, elaborado por la consultora Geocyl con un coste de 15.878 euros y que cuenta con el consenso de los grupos políticos y las principales entidades del tercer sector.

El plan pone el acento en la población joven basándose en evidencias científicas sobre el desarrollo neurológico y, como novedad estructural, se ha anunciado la creación de "una comisión técnica municipal interáreas" para abordar las adicciones de forma transversal desde todos los departamentos del Consistorio.

Para sustentar estas acciones, el Ayuntamiento destinará este año un total de 307.500 euros en convenios con entidades locales, a los que se suman más de 67.000 euros procedentes de la Junta de Castilla y León.

Los responsables de las asociaciones integradas en el plan han desgranado los datos de actividad del último año. Así, Julián Mateos, de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), ha detallado que su entidad realizó 36 talleres preventivos que llegaron a 685 jóvenes.

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Mateos ha alertado sobre la precocidad en el consumo ya que la media de edad de inicio son los 14 años y, cuando acuden a pedir ayuda, ya suelen llevar más de una década de consumo y presentan un deterioro físico y psicológico "importante". Su centro de día atendió a 480 personas en 2025, de las cuales un 15 por ciento eran menores de 30 años.

Por su parte, Ana Núñez, de ACLAD, ha informado sobre la labor de mediación en zonas de ocio nocturno. A través del programa 'Epsilon', la entidad intervino en botellones y atendió a 652 jóvenes de entre 12 y 20 años para "desmitificar creencias sobre el alcohol y el cannabis".

En el plano judicial, su servicio de orientación (SOAD) presentó 61 informes ante los tribunales, logrando que se aplicara el atenuante de drogadicción en el 94 por ciento de los casos.

Por su parte, la representante de Cruz Roja, Berta Vega, ha explicado que el Centro de Atención a Drogodependencias trabaja desde un enfoque biopsicosocial para "favorecer cambios duraderos y reducir los daños asociados al consumo".

Las entidades han coincidido en agradecer el incremento presupuestario -que en casos como el de ACLAD ha supuesto un 10 por ciento más de aportación municipal- para poder mantener programas específicos como el de prevención en el ámbito de la discapacidad intelectual o los talleres dirigidos a mayores de 65 años.