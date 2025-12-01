El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia ejecuta dos tercios de sus objetivos

Archivo - Acondicionamiento senda en las Hoces, en el término de Vllar de Sobrepeña (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA 1 Dic.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia ha ejecutado dos tercios de sus objetivos y, entre otras obras, ha finalizado la renovación de iluminación en Riaza, Sepúlveda y Maderuelo, y el diseño y señalización de nuevas rutas ciclistas y senderistas en Riaza.

El Plan, impulsado por la Diputación y financiado por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, comenzó su desarrollo técnico en 2022 y supera ya los dos tercios de ejecución a fecha de noviembre de 2025, con actuaciones de modernización de iluminación en las poblaciones principales (Riaza, Sepúlveda y Maderuelo), el mapa de nuevas rutas señalizadas en Riaza y su entorno, y la limpieza y mejora ambiental en los márgenes del río Riaza y del Duratón, que ha aumentado la calidad del paisaje y la experiencia de los visitantes a ambos espacios naturales.

La renovación de iluminación ornamental ha incorporado sistemas de alta eficiencia energética, que reducen el consumo y mejoran la escena nocturna de estos conjuntos patrimoniales.

Otro aspecto del programa está enfocado a la incorporación de herramientas digitales, y ya se han ejecutado las de marketing e información turística, la digitalización del tejido empresarial y la plataforma de marketing turístico inteligente. Asimismo, está completada la instalación física de los puntos wifi en Riaza, Maderuelo y Sepúlveda.

Otros hitos ejecutados son la mejora del parque 'El Rasero' en Riaza, el nuevo observatorio ornitológico de Maderuelo y la renovación del Bike Park de Riaza, que refuerza la oferta de turismo activo.

También ha finalizado la asistencia técnica del programa, la asistencia técnica para acudir a ferias y eventos de promoción turística, el proceso de certificación Starlight en los municipios previstos, y las adecuaciones técnicas necesarias para su obtención (cambio y mejora en el diseño de la iluminación nocturna de los núcleos de población, tanto en la iluminación pública como en la privada de fachadas y negocios), lo que refuerza la calidad del destino en materia de observación del cielo.

ACTUACIONES

En el conjunto de obras incluidas en el proyecto siguen en marcha los trabajos de mejora de caminos y accesos turísticos, con intervenciones en la ermita de San Frutos, la Casa del Parque y la villa de Maderuelo.

Continúa también el acondicionamiento de rutas en torno a los parques naturales, una de las actuaciones de mayor inversión del proyecto, y el desarrollo de las nuevas rutas de geoturismo, que incluyen señalización y contenidos interpretativos para futuras herramientas digitales y de realidad aumentada.

Por otro lado, avanzan las recreaciones de realidad virtual en Confloenta, el Cerro del Castillo y varios puntos de interés geológico del territorio. En paralelo, se están ejecutando los trabajos para la implantación de puntos de recarga eléctrica en zonas de atracción turística.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha destacado que "las actuaciones ya completadas muestran un avance sólido y aportan mejoras visibles para el destino", y ha añadido que "los proyectos en ejecución, especialmente los relacionados con los accesos, las rutas y la modernización digital consolidarán un modelo turístico sostenible y competitivo en las Hoces".

Todas estas actuaciones forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia, financiado con 3 millones de euros por la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, orientado a reforzar la modernización, la competitividad y la sostenibilidad del territorio.