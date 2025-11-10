La planta de Biomasa de Cuéllar recibirá 2,6 millones en la "apuesta" de la Junta por la "sostenibilidad"

El consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones (tercero por la derecha), durante su visita a la planta de biomasa de Cuéllar - JCYL

CUÉLLAR (SEGOVIA), 10 (EUROPA PRESS)

La planta de Biomasa de Cuéllar (Segovia) recibirá una partida de 2,6 millones para su nueva estación de generacion "con dos calderas" como muestra de la "apuesta" de la Junta por la "sostenibilidad".

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado la planta de biomasa y la red de calor de Cuéllar, instalación que lleva en funcionamiento desde 1999 y que en la actualidad da servicio a varias instalaciones municipales - frontón, escuela, centro cultural y piscinas-, y a 24 viviendas, con 228 usuarios particulares.

"Además, el próximo centro de salud que se va a construir en Cuéllar estará cubierto por la red de calor", ha manifestado el consejero, que ha recordado que esta planta de biomasa de Cuéllar va a recibir una inversión de 2,6 millones de euros para "una nueva estación de generación que sustituye a la anterior, que tendrá dos calderas, una de dos megavatios o otra de tres megavatios".

Según Suárez-Quiñones, esta planta de biomasa de Cuéllar, tras su renovación, "tendrá una demanda de 2.500 toneladas de biomasa vegetal al año", lo que incide en la gestión de los montes, "al eliminar combustible para los incendios, que también ahorra la emisión a la atmósfera de 1.850 toneladas de CO2 al año".

Para el consejero, la red de calor de Cuéllar "se va a colocar en la vanguardia con las nuevas tecnologías para reducir emisiones, con dos ciclones y dos instalaciones de depuración de humos y partículas".

Este modelo, según el consejero de Medio Ambiente, "forma parte del conjunto de redes de calor construidas por la Junta "con 77 millones invertidos en 70 kilómetros de conducciones de calor, en interredes comunitarias, con una potencia de 100 megavatios, que dan servicio a 3.000 personas y a más de 150 edificios públicos en Castilla y León".

El futuro de estas redes de calor, para Quiñones, supone una inversión de "otros 140 millones" que se sumen a los 77 ejecutados, "para llegar a 230 megavatios de potencia y multiplicar por tres las personas y los edificios a los que surtir de energía y alcanzar 180 kilómetros de red".

El desarrollo de estas redes es, según el consejero, "una apuesta importante de la Junta por la sostenibilidad, el ahorro de las familias, y el compromiso con los bosques". "Se favorece la prevención de incendios a través de la limpieza, a través del aprovechamiento de ese residuo que en economía circular se convierte en un recurso para alimentar estas estaciones", ha añadido.

El consejero ha agradecido al alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, la colaboración del Ayuntamiento con la Junta que ha asegurado que "seguirá en estos 15 años de convenio que hay por delante", en alusión a las inversiones que se destinarán a la planta de biomasa y red de calor del municipio.