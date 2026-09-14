La Plataforma 0-3 Castilla y León se movilizará el 17 de septiembre para reclamar "ratios dignas y estabilidad"

Concentraciones en Castilla y León. - PLATAFORMA 0-3

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 0-3 Castilla y León se sumará el próximo jueves 17 de septiembre a la movilización estatal convocada bajo el lema 'El derecho a vincularse' para reclamar "una bajada real de las ratios, la implantación de la pareja educativa estable, plantillas suficientes y el fin de las aulas mixtas en los centros completos".

Asimismo, la organización ha exigido una subida salarial y el reconocimiento "pleno" de la Educación Infantil de cero a tres años como sistema educativo.

A través de una nota de prensa, el colectivo ha explicado que la protesta utiliza como símbolo el 'hilo rojo', que representa el vínculo entre el personal profesional y el alumnado acompañado en esta etapa. A su juicio, las ratios actuales, la falta de personal y la organización de determinadas aulas "tensionan esta relación e impiden educar con la calidad que el sector considera necesaria".

En este sentido, la plataforma ha coincidido con las recientes declaraciones de la consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, en las que defendía la gratuidad del ciclo 0-3 como una cuestión "de equidad" y recordaba que la neurociencia avala el papel fundamental de estos primeros años.

No obstante, la agrupación ha demandado que estas afirmaciones se traduzcan "en hechos concretos mediante una inversión real que beneficie directamente a las profesionales".

Finalmente, las educadoras han destacado que su labor abarca el acompañamiento de "emociones, primeros pasos y aprendizajes". Por ello, han defendido que sus demandas "van más allá de lo laboral" y buscan "garantizar el derecho de la infancia a recibir una atención de calidad dentro de la red educativa".

Las concentraciones se llevarán a cabo a las 19.00 horas en la Plaza de Santa Ana, en Ávila; en la Plaza del Mío Cid, en Burgos; en la Plaza de San Marcelo, en León; en la Estatua de la Mujer Palentina, en Palencia; en la Plaza de los Bandos, en Salamanca; en la del Azoguejo, en Segovia) y en la Plaza Zorrilla, en Valladolid.