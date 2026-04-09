Plataforma en Defensa de FEVE León pide incluir la línea en la futura tarjeta del Consorcio de Transporte

Imagen de archivo de la Estación de Matallana de FEVE, en la capital leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de FEVE ha solicitado este jueves a la Junta y al Ayuntamiento de León que se incluya la línea de Renfe Cercanías León (FEVE) desde la estación de Matallana hasta Garrafe de Torío en el Consorcio de Transporte del Área Funcional estable de León, que supondrá la unificación del transporte público bajo una misma tarjeta o abono.

La entidad ha señalado que la inclusión en el Consorcio se ha producido en otras ciudades de España y ha resultado viable, como en el caso de Zaragoza mediante la Tarjeta Lazo.

En este sentido, la Plataforma ha puntualizado que el hecho de incluir dicho tramo de la línea de FEVE en la nueva tarjeta del Consorcio de Transporte de León no excluye el uso de las tarjetas propias de Renfe&tú y los viajes o abonos puntuales. Al respecto, se ha referido Madrid, donde se puede usar el Cercanías Renfe con la tarjeta propia de Renfe o con la del Consorcio de Transportes, que vale para metro y autobuses también, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Plataforma en Defensa de FEVE de León.

Por otra parte, ha exigido la implicación e iniciativa de la Junta en la integración "definitiva" para llegar sin transbordos a la estación de Padre Isla, ya que es su "competencia exclusiva", según se indica en el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Asimismo, ha reclamado diálogo al Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible: "que se sienten a negociar y buscar soluciones, cumpliendo con su obligación de finalizar la integración hasta Padre Isla para que los trenes-tram puedan circular sin transbordos", ha apuntado.

Para ello, ha recodado, se encuentra a disposición de la Junta de y el Ayuntamiento el grupo de asesoramiento técnico-jurídico y el grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria (GIIF) de la Universidad Politécnica de Valencia con el fin de llevar a cabo cualquier tipo de tarea de colaboración o apoyo.

Por todas estas cuestiones, la Plataforma en Defensa de FEVE de León continuará con la convocatoria cada sábado de un corte simbólico de Padre Isla (a la altura de la Estación de Matallana) de 13.30 a 14.00 horas.