Ávila exige Unidad de Ictus: 18.644 firmas contra promesas incumplidas

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Sanidad Pública de Ávila ha entregado en la Consejería de Sanidad las 18.644 firmas recogidas para exigir a la Junta una Unidad de Ictus en el Complejo Asistencial de la capital y ha advertido de que no cree el anuncio hecho el miércoles por el titular del departamento, Alejandro Vázquez, de que se vaya a implantar este año.

"Ya nos prometieron la unidad en 2019 y no tenemos nada", ha zanjado el portavoz de la plataforma, José Ángel San Miguel, momentos antes de entregar las rúbricas. En este sentido, ha mostrado "satisfacción" porque la Consejería haya recogido el "guante" lanzado por la plataforma pero no están "seguros de sus promesas".

"Intentaremos hacer un seguimiento lo más rotundo posible para que al final esto sea una realidad porque nos debemos a toda la gente que nos ha apoyado", ha continuado para asegurar que la actividad de la plataforma no cesará y continuará inistiendo en su objetivo en "Diputación, Ayuntamiento, Consejería y todos los centros" para hacer "efectiva" esta reivindicación.

San Miguel también ha mostrado sus dudas sobre qué tipo de unidad se implantaría en Ávila, al aludir que "no está muy claro" si lo que "ofrece" la Consejería es una con cuidados "intermedios y no intensivos" por lo que, en sus palabras, la unidad no sería "completa".

El portavoz ha recordado que la recogida de firmas ha sido una acción conjunta con las Plataformas del Valle del Tiétar, Plataforma de Arévalo y Comarca de la Moraña, Plataforma Barco-Piedrahita, Comarca de Gredos y Comarca del valle del Alberche.

Después de afirmar que el Ictus es la primera causa de discapacidad grave en el adulto, además de la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en varones, ha recordado que la petición ciudadana "está respaldada" por "unanimidad" en sendas mociones presentadas en Ayuntamiento y Diputación.

En este punto, ha recordado que en 2019, el Consejero de Sanidad, Antonio Maria Sáez Agüado, "prometió" la implantación de unidades "en las nueve capitales de provincia de Castilla y León".

"Los abulenses estamos hartos de promesas vacías y brindis al sol. Durante 20 años esperamos la implantación de la Unidad de Radioterapia en Ávila y nos negamos a tener que esperar otros 20 años para que tengamos, por fin, una Unidad de Íctus en nuestra provincia", ha reiterado para insistir en que mantendrán la reivindicación hasta "conseguir su immplantación".