El Pleno del Ayuntamiento de Palencia rechaza la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones .

PALENCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha votado mayoritariamente en contra de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. En la votación de este punto, realizada de forma nominal, tan solo los concejales del PSOE han apoyado la propuesta que ha sumado la abstención de las ediles de ¡Vamos Palencia! y del portavoz de IU-Podemos y el voto en contra del resto de concejales.

La alcaldesa, Miriam Andrés, ha recordado tras la votación que el rechazo de esta Ordenanza implica la devolución de 1,5 millones de euros recibidos para la instalación de las cámaras de vigilancia y, "en el peor de los casos", el reintegro de los siete millones de euros recibidos en subvenciones en las convocatorias ZBE1 y ZBE2, así como la pérdida de ayudas al transporte público y la exclusión del Ayuntamiento de las convocatorias de subvenciones para acometer reformas en el centro de la ciudad.

En enero de este año se aprobó inicialmente la propuesta, que partía con el dictamen negativo de la Comisión de Medio Ambiente. La peatonalización de las calles Don Sancho y La Cestilla ha ocupado gran parte del debate municipal, ya que esta decisión ha provocado que el grupo municipal del PP haya cambiado su apoyo inicial, para pasar a votar en contra de la Zona de Bajas Emisiones.

El concejal de Medio Ambiente, Toño Casas, ha asegurado en su intervención que la Ordenanza se ajusta a derecho y que se han tenido en cuenta las dificultades que otros ayuntamientos de España han tenido para sacarla adelante. También ha asegurado que las mediciones acústicas y de los niveles de contaminación realizadas en diferentes puntos de la ciudad, que superan en muchas ocasiones los parámetros establecidos, justifican la puesta en marcha de esta medida.

Los tres concejales no adscritos han coincidido en manifestar su rechazo a la propuesta y en su desacuerdo con el cierre al tráfico de los Cuatro Cantones, al que han calificado de arbitrario, por la falta de informes con la que se ha realizado.

Por su parte, Rodrigo San Martín, de IU-Podemos, ha asegurado que la Ordenanza es posiblemente "la peor de España" y ha reprochado a los socialistas su negativa a negociar, mientras que Vox se ha sumado a las críticas por la falta de informes veraces que avalen esos altos niveles de contaminación para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones.

Por parte de ¡Vamos Palencia! han justificado su rechazo a la Ordenanza en el hecho de que no se ha garantizado la circulación periférica de los vehículos tras el corte de Don Sancho y La Cestilla y porque tampoco se ha puesto a disposición de los palentinos más plazas de aparcamiento que faciliten el acceso a la zona centro.

Desde el PP, Víctor Torres, ha justificado el cambio de postura de su partido en el cierre, de manera unilateral, de las calles Don Sancho y La Cestilla y la negativa del equipo de Gobierno de sentarse a negociar asegurando que la única manera que conocen de gobernar es "a base de imposiciones y de chantajes con el miedo de las subvenciones", ha dicho.

Finalmente, la alcaldesa ha cerrado las intervenciones lamentándose por el futuro de la "pobre Palencia", ha dicho, antes de reprochar, por un lado, a los "negacionistas del cambio climático" y, por otra lado, a los que han votado por "cobardía o interés político".

Andrés, ha insistido en el coste que esta decisión puede traer a los palentinos y a las arcas municipales. "Estamos excluyéndonos de convertir Palencia en una ciudad del siglo XXI y condenándola a ser un pueblo", ha apuntado. Después, la regidora ha apelado a la responsabilidad que cada uno de los concejales debe asumir por el voto emitido.