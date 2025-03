El Pleno del Ayuntamiento rechaza la moción del PSOE para "rescatar" al Real Valladolid al considerarla "populista"

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que el Consistorio "lidere" la captación de inversores "preferentemente" de la capital y provincia para "rescatar" al Real Valladolid y "anclarlo" a la ciudad al considerarla "inoportuna, oportunista y populista".

Durante el debate de esta proposición en la sesión que se ha celebrado esta mañana, el portavoz socialista Pedro Herrero ha reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, "dar un paso al frente, tomar la iniciativa y buscar inversores, preferiblemente de Valladolid, para que compren el Club" ante la situación de la entidad blanquivioleta derivada de su carencia de "proyecto".

De ahí que el socialista haya incidido en que plantean una "operación de ciudad", como sucediera, ha recordado, en 1991 cuando se tuvo que convertir en Sociedad Anónima. "Esta es una buena oportunidad para demostrar a la ciudadanía que somos capaces de trabajar juntos, gobierno y oposición, en un asunto de ciudad, puesto que aquí no hay cabida para diferencias políticas ni ideológicas", ha apelado.

Una propuesta de la que se ha desmarcado Valladolid Toma La Palabra, que ha rechazado que el Consistorio tenga "tanto protagonismo" en una Sociedad Anónima y que le ha llevado a plantear tres enmiendas de adicción para buscar, entre otras propuestas, que ese liderazgo que proponían los socialistas para el Consistorio se extendiera a todos los clubes deportivos de la ciudad a través del "patrocinio y mecenazgo".

El PP, a través del concejal Alberto Guitérrez Alberca ha considerado la moción de "inoportuna, oportunista y populista". "No es bueno mezclar deporte y política porque está en el germen del populismo", ha advertido para afear al Grupo Socialista una moción con la que, a su juicio, han enseñado "la patita". "Por qué no lideraron algo parecido cuando Carlos Suárez vendió el club", ha espetado el 'popular' que ha subryado que el objeto de su equipo de Gobierno es "apoyar el deporte en toda su magnitud y toda su extensión".

Críticas que también han llegado de Vox a través de Irene Carvajal que ha acusado al socialista de "negociar con empresarios privados a espaldas del Ayuntamiento y del propietario del club". "Esta moción se arbitra para construir a esos empresarios un escenario adecuando... son del Grupo Municipal Socialista quienes les dejan los yates y los Mercedes para viajar. O lo que es peor, está utilizando al PSOE para dar cobertura a los anhelos del excalcalde Puente", ha preguntado.

Herrero, que ha reprochado que "populismo" es "prometer un mini Bernabéu por 25 millones", ha advertido al regidor de que "mañana o pasado" el club se venda a "un fondo de inversión extranjero" y que él no tenga "ni idea", para lamentar, finalmente, que el alcalde no les haya contestado si había mantenido "contactos" con inversores.

Carnero ha hecho uso de la palabra para recordar que el club es una Sociedad Anónima con "propietario", pero que desde el Consistorio se trabaja "desde hace tiempo con absoluta discreción". "Uno de los compromisos de este alcalde es facilitar que pueda haber terceros inversores que apoyen el patrocinio del Real Valladolid", ha añadido para finalizar que cuanto más se hable de esta cuestión "peor va a ser" para la entidad deportiva y para "la afición".

La moción socialista se ha rechazo, pero sí se han aprobado tres enmiendas de adición presentadas por los Grupos Municipales Vox y Popular.

APARCAMIENTO

Durante el pleno también se ha debatido una moción de Valladolid Toma La Palabra sobre la puesta en uso del aparcamiento de la Plaza de la Solidaridad, que ha salido adelante tras una enmienda de modificación planteada por el PP, que ha contando con el respaldo unánime, tras la supresión de los dos puntos siguientes que incluía este dispositivo, aquí a través de los votos mayoritarios del equipo de Gobierno.

Aunque desde VTLP se ha pedido al pleno que se votaran los puntos por separados, finalmente no ha sido así y por lo tanto se ha aprobado la enmienda de modificación y que indica que el Ayuntamiento iniciará a lo largo de este año el expediente correspondiente para proceder a la rehabilitación del aparcamiento subterráno después de haber realizado en 2024 los proyectos pendientes así como la tramitación administrativa que continúa realizándose en este momento, "teniendo en cuenta las necesidades de movilidad y convivencia de los vecinos para que pueda ser una realidad".

Durante el debate, el concejal Jonathan racionero ha apostado por poner en funcionamiento una infraestructura necesaria y que no la presentaban buscando "culpables y sí soluciones". Además, en su argumentario ha reclamado su gestión pública a través de Auvasa, como ha recordado con el párking de la Plaza Mayor y que el modelo de uso debía diseñarse junto a vecinos y comerciantes.

Zarandona ha replicado que estaban trabajando en su puesta en marcha, como demostraban con la enmienda de modificación presentada para asegurar que en un tiempo "breve se pueda devolver a los ciudadanos de La Victoria esta infraestructura" que entienden "bien necesaria". "Y eso sí, pensando también cuál es la mejor manera de adaptarnos a las necesidades del barrio", ha abundado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, Luis Vélez, ha lamentado que se haya enmendado los puntos 2 y 3. "No estamos hablando de los usos, estamos hablando de la participación pública del colectivo vecinal del barrio de la Victoria y de los comerciantes, y eso no lo recoge su enmienda", ha zanjado.

Tampoco ha salido adelante la moción del PSOE para transformar la institución Ferial de Castilla y León en una sociedad mercantil. Vox ha presentado una enmienda de supresión que ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno. Ambos grupos han rechazado que se planteara esta propuesta al ser "estéril" una vez que los mecanismos "están en marcha". Por parte socialista, la concejal María del Rosario Chávez ha mostrado sus dudas de que el edil responsable del área, Víctor Manuel Martín, sea "capaz" de sacar esto adelante y ha señalado al exconsejero Mariano Veganzones de haber "torpedeado" el proyecto.

PELUQUERÍAS, IBI Y QUITA

Por ultimo, durante la sesión plenaria también se aprobaron tres mociones, una presentada por VOX y otras dos por el Grupo Municipal Popular. La primera de ellas instaba al Gobierno a bajar el IVA de las peluquerías, barberías y centros de estética, mientras que en las 'populares' se instaba también al Ejecutivo a modificar la ley reguladora de las Haciendas Locales e introducir una nueva bonificación potestativa en el Impuesto de Bienes e Inmuebles, además de denunciar la quita de la deuda y a favor de una financiación justa y solidaria entre Comunidades autónomas y Entes Locales.

Mociones, estás últimas, que no ha sido debatidas por la oposición que han criticado estas proposiciones al entender que no es el sitio donde debatirlas al carecer el Ayuntamiento de competencias. "No vamos a convertir este pleno en un mini Parlamento", han zanjado, críticas contestadas desde el bancada 'popular' que han lamentado esta actitud y asegurar que habían perdido "los cinco minutos de dignidad" que les quedaba. "A PSOE y VTLP les importa mucho lo que haga Trump, pero no lo que hace Puigdemont", ha finalizado.