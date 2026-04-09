El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca da luz verde al III Plan Municipal de Salud y al V Plan de Juventud

SALAMANCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en su sesión de este jueves 9 el III Plan Municipal de Salud y el V Plan Municipal de Juventud que tienen como objetivo "mejorar la calidad de vida de su población".

La elaboración del nuevo documento del Plan Municipal de Salud ha sido el resultado de un "exhaustivo diagnóstico que ha permitido identificar los principales retos y un amplio proceso participativo que ha contado con la implicación de diversos sectores sociales, ciudadanía, profesionales y entidades locales".

Este III Plan Municipal de Salud, con una vigencia de cuatro años, se articula en torno a cinco líneas estratégicas y 16 objetivos generales. Las cinco líneas estratégicas son, en primer lugar, la 'Transversalidad y salud en todas las políticas municipales'; 'Promoción de los estilos de vida saludables';'Salud mental y bienestar emocional como prioridad comunitaria'; 'La ayuda mutua y la discapacidad como eje vertebrador del trabajo municipal en equidades en salud' e 'Intervención en los determinantes ambientales y de salud animal'.

Por su parte, el V Plan Municipal de Juventud está centrado en el empleo, vivienda, educación y en la formación de los jóvenes salmantinos y como ha defendido el concejal Pedro Martínez, este plan sirve para la "generación de oportunidades orientadas a los jóvenes".

Así, a través de este nuevo Plan se pretende tomar acciones concretas que promuevan la participación e implicación juvenil, así como asegurar el cumplimiento de sus derechos. El V Plan Municipal de Juventud se estructura en torno a áreas estratégicas clave, orientadas a promover la formación, el empleo, facilitar procesos de emancipación, garantizar el bienestar integral y fomentar el desarrollo social y cultural de la juventud salmantina.

De forma transversal, se contempla la optimización de los recursos disponibles mediante una mayor coordinación interinstitucional.

Todo ello se establece en diez líneas estratégicas: empleo, atracción del talento y espíritu empresarial; emancipación y vivienda; educación, formación y movilidad; deporte, ocio y tiempo libre; la vida saludable y calidad de vida; la movilidad y transporte sostenible; la participación, asociacionismo y voluntariado; promoción cultural y artística; igualdad de oportunidades e inclusión social; e información, sensibilización y valores.

Para conseguir estos objetivos, se han elaborado un total de 81 medidas, a las que se suman los indicadores para su seguimiento, cuyo control se llevará a cabo anualmente en el Consejo Sectorial de Juventud, donde están representados, entre otros, el Gobierno municipal, los grupos políticos, la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia, la Junta de Castilla y León y asociaciones juveniles representativas.