Pleno de Diputación de Segovia "defiende la igualdad entre territorios" y rechaza el modelo de financiación autonómica

SEGOVIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Segovia ha aprobado una moción presentada por el Partido Popular para "defender la igualdad y solidaridad entre territorios" y el rechazo al modelo de financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España.

La moción presentada por el grupo popular ha contado con el rechazo del grupo socialista y de la diputada de Izquierda Unida, la abstención del diputado de Vox y del socialista, José Antonio Mateo, que seguidamente ha expresado su confusión en el sentido del voto

En este sentido, el portavoz popular, José María Bravo, ha defendido como fundamental "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal" puesto que "se trata de decisiones políticas arbitrarias que dañan a nuestro Estado de Derecho".

Así, Bravo ha concluido que "si el Gobierno renuncia a todos los impuestos, favorece la desigualdad entre territorios, por tanto, no es un tema político, es un tema de justicia territorial".

En contraposición, la diputada de Izquierda Unida, Ana Peñalosa, ha asegurado que "la situación en Cataluña la provocó en el Gobierno de Mariano Rajoy, y las políticas del PP son las que han hecho que llegue menos dinero a la provincia".

Por otro lado, por el Grupo Provincial Vox, Pedro Varela ha ahondado en su idea de que "esta situación es fruto de las alianzas que PP y PSOE han ido alcanzando con los separatistas a lo largo de los años". "Estoy seguro de que si el PP estuviera en el Gobierno hubiera encontrado la fórmula para beneficiar a Cataluña si le hubiera sido necesario", ha aseverado. Por ello, el diputado de Vox se ha abstenido en la votación.

Por su parte, el grupo socialista ha votado en contra de la moción pues "hay dos modelos contrapuestos, el del PP que llevó a un referéndum ilegal y el del PSOE que ha llevado a un clima de entendimiento y convivencia", según ha explicado el diputado Daniel Bravo.

CREACIÓN DE ÁREAS DE AUTOCARAVANAS

La segunda moción, propuesta por IU solicitaba la creación de ayudas dirigidas a municipios de la provincia de Segovia con población inferior a 20.000 habitantes para la creación o mejora de áreas de autocaravanas.

"El número de personas que se desplazan en autocaravana para hacer turismo es considerable y el alquiler en España de autocaravanas aumentó un 90 por ciento en 2023 con respecto al año anterior", tal y como ha apuntado Ana Peñalosa que ha añadido que "esta proposición tiene como objetivo ampliar el turismo con pernocta e incentivar el consumo en el comercio local".

Pedro Varela, que se ha abstenido en la votación, ha expresado que "potenciar este turismo podría traer un beneficio, pero no está claro que deba hacerse a través de subvenciones a los ayuntamientos, sino a través de Prodestur para áreas de real interés".

Por su parte, José María Bravo ha mostrado el rechazo de los populares porque "hace cuatro años ya se sacó esta subvención y más del 50 por ciento quedó desierta, pues los municipios no quisieron habilitar estas áreas y, además, hay una figura turística que son los campings".

Así, Samuel Alonso ha expresado el apoyo del Grupo porvincial Socialista al texto, y ha asegurado que "los campings son compatibles con estas zonas".

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO

Por último, el grupo socialista ha presentado una moción que sólo ha sido apoyada por la diputada de IU, para que se dote la línea de subvenciones Ayuntamientos y entidades locales menores para la adquisición de mobiliario urbano y para dependencias municipales de uso comunitario o colectivo con una cuantía de 400.000 euros, completando una lista abierta de gastos subvencionables.

De manera que, según los socialistas, "se dé una vuelta a la línea actual, duplicando la cantidad y la gama de elementos subvencionables, proporcionando además una distribución más justa que contemple menos cofinanciación a los pueblos pequeños".

El equipo de Gobierno y el diputado de Vox no han apoyado el planteamiento porque "ha hecho un totum revolutum que no hay por dónde cogerlo y no es verdad que haya pueblos que no piden las ayudas porque no tienen dinero", ha asegurado José María Bravo, quien se ha preguntado "cuántos han dejado de hacer fiestas de esos que no lo han pedido". "Aquí se gestionan prioridades", ha zanjado el portavoz popular.