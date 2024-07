Pleno de Diputación de Valladolid aprueba por unanimidad el estudio para ampliar el servicio de cuadrillas forestales

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de julio de la Diputación de Valladolid celebrado este viernes, 26 de julio, ha aprobado por unanimidad la proposición presentada por Toma la Palabra, con una modificación del Partido Popular, que versa sobre la realización de un estudio sobre la posibilidad de que, a partir del siguiente ejercicio, se amplíe los meses necesarios el servicio de las seis cuadrillas forestales pertenecientes a la institución provincial, dotándolo de presupuesto para tal fin.

En este sentido, el portavoz de Toma la Palabra, Julio Pereda, ha presentado de forma inicial una proposición para que el servicio de las cuadrillas forestales se preste doce meses al año, en la que ha expresado que este servicio es valorado de forma "muy positiva" por los alcaldes de los municipios, ya que las cuadrillas "cumplen con cosas esenciales para las localidades", aunque ha añadido que "el problema reside en que solo se encuenran en activo seis meses".

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha defendido que los alcaldes "no pueden delegar todas sus funciones en la Diputación y esperar que todo lo haga esta institución".

Por su parte, el diputado socialista Francisco Pastor Pérez ha expresado que su partido se encuentra a favor de la proposición presentada por TLP, ya que "los trabajos empiezan tarde porque, cuando se pone en marcha, ya es complicado realizar los desbroces en los municipios por la cantidad de maleza que se encuentra".

Para finalizar, el 'popular' Fernando Esteban ha explicado que este servicio lo conforman seis cuadrillas y están formadas por 69 trabajadores, a lo que ha añadido que 131 municipios y pedanías se aprovechan del servicio, y ha explicado que "se debe potenciar este servicio, por ello estudiaran la posibilidad de extender el tiempo que sea necesario".

Por otro lado, el Partido Popular ha presentado una proposición que versa sobre el aplazamiento de la obligación de la comunicación telemática inmediata de los usuarios de los albergues de peregrinos.

El portavoz 'popular', Guzmán Gómez, ha defendido que el Gobierno Nacional "pisotea" los intereses de los pequeños municipios, y ha aseverado que hasta ahora los albergues hacían el registro en una hoja papel, pero que ahora los alcaldes están recibiendo la instrucción por parte del Gobierno Central de que este registro se debe hacer de forma telemática.

"Los albergues tienen una tasa, y el costo del mantenimiento no queda cubierto por dicha tasa, por lo tanto, los albergues generan importantes gastos para los ayuntamientos, y ahora habría que contratar a alguien para hacer este servicio telemático", ha explicado.

Por su parte, Julio Pereda ha expresado que el Camino de Santiago genera un impacto "muy positivo" en la provincia, ya sea económico o social. En este marco ha explicado que "no ven cual es el problema de poner un ordenador con wifi en los albergues para poder hacer el registro y comunicar a tiempo real la identificación del peregrino a la Guardia Civil". "Este sistema es el más positivo para todos", ha concluido.

Así, el diputado de Vox Luis Carlos Gimenez Balmori ha explicado que en muchos casos, los albergues los gestiona el Ayuntamiento y es un voluntario el que entrega las llaves al peregrino tras rellenar el formulario en escrito. "Este voluntario, que normalmente es una persona mayor, no tiene la capacidad ni los medios para hacer un registro de forma telemática, por lo que si el Gobierno de España te obliga a hacer algo, debe sufragar los costes de los cambios como este", ha destacado.

El diputado socialista Luis Javier Gómez Potente ha afirmado que se está tratando de la seguridad de los peregrinos, y ha aseverado que el cambio "no es muy caro", por lo que la Diputación y la Junta de Castilla y León "tienen la capacidad de crear una subvención para este tema". "Queremos que se cumpla la Ley", ha añadido.

Esta proposición ha resultado aprobada con los votos a favor del Partido Popular y Vox, y los votos en contra del PSOE y TLP.

Por otro lado, el PSOE ha expuesto una proposición para que la institución provincial mejore la Red de carreteras provinciales, en la que el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha expuesto que hay 434 kilómetros de las carreteras provinciales se encuentra en un estado "reglar-malo", lo que supone un 30 por ciento de las carreteras provinciales. "La Diputación debe asignar los recursos necesarios para mejorar las carreteras", ha señalado, por lo que han propuesto destinar un millón de euros para este tema.

El portavoz de TLP ha aseverado que las carreteras "en mal estado" separan a los municipios de su propio progreso, ya que los habitantes de los municipios "viven con la inseguridad de tener que circular por carreteras de mala calidad con baches y otros problemas", ha asegurado. Así, Pereda ha explicado que "es preciso poner en marcha un ejercicio de arreglo y conservación de algunas carreteras de la provincia".

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes ha afirmado que a las carreteras se debe dedicar más dinero que un millón, como propone el PSOE, pero "el problema reside en de donde sacar el dinero". En este sentido, a propuesto "dejar de dedicar dinero a ciertos temas de servicios sociales y más a las carreteras".

Por parte del Partido Popular Myriam Martín Frutos ha señalado que cuando una carretera es "regular", se encuentra en un estado "mejor que el de las carreteras nacionales", a lo que ha añadido que "todo es mejorable", pero que están "bastante satisfechos con el estado de las carreteras provinciales gracias a los responsables de estas", ha concluido la 'popular'.

Esta proposición ha resultado denegada con los votos en contra del PP, la abstención de Vox y a favor del PSOE y TLP.

MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

Así, el Grupo Provincial Vox ha presentado una proposición en contra del realojo de inmigrantes menores ilegales en la provincia de Valladolid, en este marco, el diputado del grupo Luis Carlos Giménez Balmori ha aseverado que el número de "menas" ha aumentado en más de un 3000 por ciento en Canarias y que, por lo tanto, también han aumentado los delitos a nivel nacional.

"No se puede ignorar que muchos de estos menores se ven envueltos en actividades delictivas o en redes criminales, y estas personas deberían estar en sus países de origen con sus familias", ha aseverado el diputado, a lo que ha añadido que "no se debe consentir que España se vuelva en un coladero de personas que no se sabe si han hecho algún delito en sus países de origen y que mienten en su edad porque vienen indocumentados".

Julio Pereda ha explicado que esta es la proposición "más dura" a la que se ha enfrentado, y ha afirmado que lo que existen son "niños y menores no acompañados", además de que "la mayoría de los extranjeros que viven en España lo hacen con todos los papeles en regla, cerca de un 90 por ciento". "España es el tercer país europeo con menor tasa de delincuencia", ha expresado, y ha añadido que para Vox "la violencia no tiene género, pero si raza".

Por parte de los socialistas, Carmen Aceves ha afirmado que "estas cosas no deberían ni estar hablándose en un Pleno" y ha acusado a Vox de "estar instaurando bulos con falsedad que cada vez calan más en la sociedad". "Esta propuesta tiene racismo político, deshumanización y ganas de hacer espectáculo mediático", ha expresado.

El diputado 'Popular', Alfonso Romo, ha afirmado de que "se está hablando de personas; que en todos sitios hay gente mala y buena sin importar raza o edad", y ha recordado que "la única comunidad que ha dicho que no al reparto de menores no acompañados ha sido Cataluña", y que "nadie ha dicho nada".

La proposición ha quedado rechazada con los votos en contra del PP, PSOE y TLP, y los votos a favor de Vox.