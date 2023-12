Pleno-Fernández pide la dimisión de Dueñas por "ignorante" e "impresentable" y éste ironiza sobre "pijiprogres de salón"

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha pedido la dimisión del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, de Vox por "ignorante" e "impresentable" tras asegurar que la situación en la granja de cerdos de Quintanilla del Coco, en la provincia de Burgos, "está en orden" y es "correcta".

"Es usted un impresentable, es usted un ignorante y tendría que presentar su dimisión hoy mismo, vergüenza", ha sentenciado Fernández que ha dedicado parte de su cara a cara con el consejero de Agricultura a relatar la "crudeza" de las conclusiones del Observatorio de Bienestar Animal sobre lo ocurrido en "la granja del terror".

A modo de ejemplo, ha explicado que se han observado "decenas de lechones agonizando, otros muertos e, incluso, en avanzado estado de descomposición y desmembrados" a lo que ha añadido que algunos presentan tumores y heridas sangrantes.

Por todo ello, ha exigido "la clausura inmediata" de la granja y la dimisión del alcalde de Quintanilla del Coco como propietario de la explotación y ha deseado "condenas ejemplares". Asimismo, ha recordado que el Observatorio de Bienestar Animal ha interpuesto en el Juzgado de Lerma una denuncia por un presunto delito de maltrato animal con agravante de muerte, denuncia que también se plantea presentar Podemos.

"Lo de impresentable se lo dejaré a usted que de eso entiende bastante más que yo", ha respondido por su parte Gerardo Dueñas que ha vuelto a dudar de la veracidad de las fotos al mismo tiempo que ha defendido que la Junta de Castilla y León lleva a cabo "rigurosas inspecciones para garantizar el bienestar animal, la higiene y la bioseguridad de las granjas de la Comunidad", también en el caso de Quintanilla del Coco.

En este sentido, Dueñas se ha reafirmado en que se fía de los servicios veterinarios oficiales y del Seprona, "que constataron que la granja porcina y los animales que allí se encontraban estaban en perfecto estado".

El consejero ha comparado a los integrantes de Podemos con "pijiprogres de salón" que desconocen cómo se vive y cómo se trabaja en el campo. "Ustedes solamente quieren los campos de amapolas donde hacerse selfies para colgarlos en sus fotos de Instagram", ha bromeado Dueñas que ha acusado a los de la formación morada de olvidarse de que los agricultores y los ganaderos son los que alimentan el planeta.

"Ya sabemos, señor Fernández, que a ustedes en Podemos no les gusta eso de sumar pero al menos no resten", ha sentenciado Dueñas que ha pedido a Fernández que le deje trabaja para sacar adelante a un sector primario "olvidado por este Gobierno de la desigualdad al que, al menos, ustedes --Podemos-- ya no pertenecen, la única buena noticia de estas semanas".

"Para terror, el ministro comunista Alberto Garzón que dejó lindezas para la historia como que la carne española era de mala calidad, que los ganaderos dañan el medioambiente o que hay que reducir el consumo de carne a la nada", ha reprochado también el consejero en su respuesta a Fernández.