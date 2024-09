Pleno-Fernández ve "miseria moral inenarrable" en Mañueco al decir que el Hospital del Bierzo da una excelente atención

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha criticado este martes la "miseria moral inenarrable" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber afirmado en sede parlamentaria que el Hospital del Bierzo da "una excelente atención sanitaria" cuando la realidad es que en este centro hospitalario "no hay oncólogos para tratar a los enfermos de cáncer".

Fernández ha reclamado además la dimisión o el cese del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, al que ha advertido de que sus políticas "rozan el terrorismo sanitario" y "cuestan vidas" y ha puesto como ejemplo el caso de un chico de poco más de 30 años que ha fallecido "después de llevar más de siete días sin que le viese ningún oncólogo y sin que le atendiese ningún oncólogo".

"Esto es indecente, no tienen humanidad, no tienen empatía", ha exclamado el procurador de Unidas Podemos que ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber "abandonado a su suerte" a los enfermos de cáncer del Hospital del Bierzo. "El cáncer no es un catarro", ha recordado Pablo Fernández que se ha hecho eco de otro caso de una persona ingresada "que ha estado días sin que le vea un especialista".

"Nadie te dice cómo evoluciona la enfermedad, es muy frustrante", ha parafraseado Pablo Fernández que ha expuesto otro caso de un enfermo de cáncer de páncreas al que no ha atendido el mismo oncólogo "en meses". "El sufrimiento psicológico añadido es tremendo", ha reprochado el de Unidas-Podemos que se ha reafirmado en que la gente "llora de impotencia" mientras la Junta de Castilla y León "sólo pone parches".

El consejero ha reconocido que en mayo se produjo "una situación de dificultad" para la prestación de la asistencia oncológica en el Hospital de Ponferrada por el traslado voluntario a otros centros de los oncólogos y por la baja laboral de larga duración de otros y ha asegurado que, a pesar de la búsqueda activa de profesionales, del proceso de fidelización, de la oferta pública de empleo y de la resolución del concurso de traslados, ningún oncólogo ha optado por las plazas.

Según ha explicado, esto ha hecho "necesario" desplazar a oncólogos de otros hospitales, unos desplazamientos que se mantendrán "hasta que sea posible cubrir las plazas en plantilla".

Dicho esto, Vázquez ha reprochado el "discurso indecente, ruin, miserable, deleznable y deplorable y patético" de Pablo Fernández al que ha advertido de que sus "argumentos demagógicos y falaces" sólo consiguen "espantar a los profesionales".

Asimismo, ha ironizado sobre que la ideología política del de Podemos "alejada de la libertad" le impida comprender que una persona pueda decidir dónde quiere trabajar, como ha ocurrido en el caso del Hospital del Bierzo, tras lo que la Junta ha iniciado la "búsqueda activa de oncólogos" donde aumentará las plazas de Oncología en plantilla y ofertará "un plus económico" a estas plazas.